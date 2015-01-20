台湾股市：连两日收涨，仍有国际变数待厘清料短线维持区间震荡格局

路透台北1月20日 - 台湾股市周二连续第二个交易日收高。分析师指出，由于中国证监会出面安抚市场情绪，带动陆股回稳走扬，台股暂抛开上日受陆股重挫拖累的阴霾，指数向上攻克9,200点，不过近期仍有国际变数尚待厘清，短线大盘指数料维持区间震荡格局。

台湾加权指数 收涨0.85%或77.63点，报9,251.69点；成交初值 为860.62亿台币，上交易日修正后为895.52亿。

台新投顾协理黄文清表示，目前台股大盘指数为压缩震荡盘势，短期内指数暂难跳脱9,000-9,300区间整理，静待国际市场变数进一步厘清，包括希腊退出欧元区及欧洲央行量化宽松等议题。

〞市场忽涨忽跌，没有明确趋势。〞他说。

不过，保德信高成长基金经理人叶献文相当看好台股元月行情，他指出，近期政府机关态度偏多，持续释出政府代操资金，加上传统年节前市场资金旺季，低利率环境仍有助于整体市场流动性，预期台股第一季仍有表现空间，中小型股仍是盘面主流。

上周五中国证监会处罚12家融资融券业务违规的券商等消息，令周一大陆A股暴跌。周一晚间证监会网站刊登相关解释，意在安抚市场情绪。证监会新闻发言人邓舸表示，处罚违规券商被市场解读为打压股市，这与事实不符，市场不应对此做过度解读。

美国股市周一逢假期休市一天。