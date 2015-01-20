路透调查：日本核心通胀率料将下降，或促使央行出台更多刺激政策

* 日本2014/15财年不计消费税上调影响的核心CPI料为成长0.9%，2015/16财年料为增长0.6%

* 日本第一季年率化GDP料为增长2.1%，第二季料为增长1.7%

* 许多分析师预期在春季薪资谈判中，日本基础薪资的涨幅料持平于2014年或更高(完)