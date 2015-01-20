路透调查：日本核心通胀率料将下降，或促使央行出台更多刺激政策

****欧洲经济指标预测--5月11日-5月18日****
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月11日(四) 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +4.7% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.6% 0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 +0.3% -1.7%
路透东京1月20日 - 周二公布的路透调查结果显示：
* 日本2014/15财年不计消费税上调影响的核心CPI料为成长0.9%，2015/16财年料为增长0.6%
* 日本2014/15财年GDP料下滑0.7%，2015/16财年料增长1.6%
* 日本第一季年率化GDP料为增长2.1%，第二季料为增长1.7%
* 许多分析师预期在春季薪资谈判中，日本基础薪资的涨幅料持平于2014年或更高(完)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月11日(四) 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +4.7% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.6% 0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 +0.3% -1.7%
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月10日(三) 2350 日本银行贷款(较上年同期) 4月 -- +3.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超12,838 外资投资日股(亿日圆) -- 买超2,584 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 3月 盈余26,432 盈余28,136 5月11日(四) 0500 日本服务业景气判断指数 4月 -- 47.4 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月)
路透5月10日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。