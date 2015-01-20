《中国新债预测》七年国债利率预测均值3.40%，料需求中性偏暖

* 招标品种: 财政部七年期固息国债

* 招标金额: 200亿元人民币

* 招标时间: 周三(21日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间: 3.36%-3.45%

* 预测均值: 3.40%(按各家机构预测值平均)

路透上海1月20日 - 中国财政部周三将招标发行七年期固息国债。路透调查显示，短期资金面虽偏紧，但债市仍维持了强势震荡，明日需求料中性偏暖，利率预测均值为3.40%。

交易员指出，目前国债现券收益率水平已偏低，配置价值相对有限，不过债市大环境仍偏暖，且春节前国债供给不多，预计整体需求情况应不差。

“二级附近吧，我感觉国债（现券）长端现在位置已经很低了，都到降息前的低点了，配置价值确实不大。”华东一银行交易员称。

北京一银行交易员谈到，1月国债发行本就不多，最近两期的发行量也属偏低水平，加上年初还是有不少机构有建仓需要，料明日新债结果可能仍会略低于二级市场。

而今日有关部分银行MLF续做量超过到期量的传闻，或也将对明日市场情绪形成正面推动，北京一券商分析师就谈到，“今天MLF续的多，市场信心增强，估计比二级略低。”

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为3.4385%。二级市场上，剩余期限约6.76年的固息国债140024券最新成交对应收益率 报3.41%，上日尾盘为3.4350%。

明日招标新债为今年第二期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。