中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

路透上海1月21日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正回购、逆回购以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购为14天。

中国央行公开市场在去年11月降息后仅进行一次正回购操作即收手至今，近两个月的空窗期内，MLF(中期借贷便利)等定向工具成为调节流动性的主要手段。在央行下一步动作出现前，市场唯有观望等待。

据路透统计，本周公开市场无到期资金投放。但周四有500亿元人民币的六个月期国库现金定期存款招标，将为市场注入等额流动性。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后一直暂停操作至今。

除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)

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