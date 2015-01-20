台湾债市：10年公债殖利率午后反转急弹，反应20年公债标售利空

* 10年债殖利率午后反转急弹

* 20年公债标在预估区间上缘

* 短线103/13区间料在1.50-1.57%

路透台北1月20日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周二午后反转急弹。交易员称，主要反应午间20年新债104/2标在预估区间上缘又不足额标售，致103/13期长券卖压涌现，终场收创一周半高位，短线多头气氛略被打散，后续关注美债指引方向。

他们指出，标债前夕部分交投一昧沉浸多头气氛中，尽管得标利率落在预期区间，但寿险端得标比重相对少，引发交易商担忧进场推升103/13长债殖利率，近日长券端交投区间料略往上移，至于进一步后市则等待美债释出明确方向。

今日103/13殖利率创一周半收盘高位，前波高位为1月9日的1.5650%。20年新债104/2殖利率亦收创发行前交易期间新高。

〞多头顿失依靠，好像金钟罩被打了一个洞。〞一位大型证券交易员说。

另有证券交易员提及，现在就断定短线台债转趋偏空仍嫌过早，仍需观察美债走势及欧洲央行量化宽松决策出炉，今日只是单纯反应标债结果不如预期，有点过度反应的味道，只要美债没转空，台债多头信心就不会溃散。

**20年债标售**

大型寿险台债交易员坦称，由于20年公债标债前夕发生瑞士央行无预警弃守瑞郎对欧元上限，造成市场弥漫欧洲经济可能很糟的预期氛围，吸引投机客标债前进场押注，103/13殖利率才会在标债后急弹近6个基点。

“如果没有瑞郎事件，这次投机客不会这么多。”上述交易员说。

交易员亦表示，台债殖利率已随美债来到相对低档，稍有风吹草动就会波动幅度加大，今日反应完标债结果，后续仍将回归经济基本面，美债表现仍为台债后市主要依归。

台湾央行周二表示，财政部委托标售的20年104/2期公债 得标利率为2.08%，符合市场预估的2.04-2.08%区间，但不足额标售。

交易员预估，短线10年公债103/13殖利率估在1.50-1.57%间交投；五年期公债103/15期殖利率区间可望在1.05-1.08%内移动。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

5 103/15 +1.60 1.0580 1.0400-1.0618 12.0

10 103/13 +4.75 1.5480 1.4905-1.5499 174.5

本周全球/台湾重要经济事件与数据包括：

1/20(二)：德国12月生产者物价指数、1月ZEW景气判断指数、全美住宅建筑商协会(NAHB)1月房屋市场指数、IMF将发布最新全球经济预测、日本央行举行货币政策会议(至1月21日)；

1/21(三)：美国12月房屋开工年率、瑞士达佛斯世界经济论坛2015年年度会议(至1月24日)、日本央行结束为期两天货币政策会议；

1/22(四)：欧元区1月消费者信心指数初值、美国联邦住房金融局(FHFA)11月房价指数、美国1月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值、韩国第四季国内生产总值(GDP)、欧洲央行管理委员会会议，之后将宣布利率；

1/23(五)：日本1月制造业采购经理人指数初值、法国、德国、欧元区1月Makit PMI初值、美国芝加哥联储12月全国活动指数、美国12月成屋销售、领先指标。

30 103/16 没有成交

20 104/2 2.1100

10 103/13 1.5480

5 103/15 1.0580

3 104/1 0.7500