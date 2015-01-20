《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收高2.1%创一个月最高单日升幅

日本股市周二攀升2.1%，录得一个月来最高单日涨幅，因市场对中国数据感到满意，并预期欧洲央行将会出台刺激政策。日股日经指数升至17,366.30点，为两周最高水准，受助于金融类股及业务同中国有关联的企业股票上涨。

东证股价指数上涨1.8%至1,397.63点。日经JPX400指数上涨1.9%，至12,705.71点。

--中国股市：沪综指收涨1.8%，中小盘股全面活跃助大盘技术性反弹

沪综指收涨1.8%，中小盘股全面活跃助大盘技术性反弹。分析师指出，证监会新规使券商、银行等融资融券重点标的股短期内仍存在较大抛压，市场风格有向中小盘股转换的迹象，今日公布的经济数据则符合市场预期，对大盘影响不大。

沪综指收报3,173.05点，涨56.7点或1.82%；上证A股今日成交4,160亿元人民币，上日为4,092亿元。

--香港股市：恒生指数收高，受内地股市反弹及中国GDP数据激励

香港股市收高，中国证监会对外解释无意打压中国股市涨势后，内地股指反弹。周一晚间中国证监会网站刊登相关解释，新闻发言人邓舸表示，处罚违规券商被市场解读为打压股市与事实不符，市场不应过度解读。恒生指数上涨0.9%至23,951.16点，恒生国企指数大涨2.3%报11,741.78点。

--汇市：美元兑日圆触及一周高位，中国经济增长数据带来安抚

空头回补提振美元兑日圆升至一周高位，此前出炉的中国经济增长数据并不像许多人担心的那样糟糕；与此同时，欧元在欧洲央行(ECB)本周会议前依然承压，欧洲央行最早可能在此次会议上祭出量化宽松举措。

欧元兑美元报1.1583，日内跌0.17%，距离周五低位1.14595不远，后者亦为11年低点。美元兑日圆上涨0.63%，报118.29，此前曾触及一周高位118.32。

--欧元债市：西班牙公债收益率略高于纪录低点

西班牙公债收益率保持在略高于纪录低位的水准。在市场预期欧洲央行将启动购债计划的背景下，需求升温，该国政府准备借此之机通过银团销售公债。西班牙10年期公债收益率上升1个基点报1.525%，略高于1.47%的纪录低位。其他欧元区债券收益率持平至微升，不过除了希腊债券外都还是接近低点。希腊10年期公债收益率上扬7个基点报9.53%。

--国际油市：油价下跌，中国疲弱GDP数据加剧油市担忧

油价下跌，因中国2014年经济成长率逊于政府目标且触及24年来最低，对于已然遭受需求放缓和供应过剩冲击的能源市场而言，更加剧了担忧。

0815GMT，布兰特原油在每桶48.49美元，较上日结算价下跌0.35美元。美国原油期货跌1.43美元，报每桶47.26美元。

--全球金市：黄金升至9月初以来高位，因担心欧洲及全球经济

金价攀升至9月初以来高位，受避险买盘支撑，因欧洲经济和全球增长相关不确定性导致市场波动。交易商在等待欧洲央行周四的政策会议，这次央行可能推出购债激励计划。希腊周日选举也让市场紧张不安。0852GMT，现货金上涨1%至每盎司1,289.60美元，为9月1日以来最高

--金属期市：伦铜持稳，中国经济数据让市场安心

伦敦期铜持稳，此前数据显示全球最大金属消费国中国的经济增长放缓，但经济中有一些亮点。0816GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜微跌0.03%，报每吨5,670.50美元。

上海期交所主力3月期铜下跌0.36%，报每吨41,250元人民币。