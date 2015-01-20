《中国债市每日综述》现券及IRS窄幅波动，宏观数据及新债等多空交织

* 现券收益率和利率互换均波动不大

* 国开行新债结果向好，但对二级带动不甚明显

* GDP数据显示经济下行压力仍大，宽松预期不减

* 短期资金拆借不易，缴税效应余波未了

路透上海1月20日 - 中国银行间市场周二现券收益率和IRS(利率互换)波动不大。交易员表示，在好于预期的GDP数据以及一级市场国开新债需求向好等多空交织因素影响下，券价基本与上日尾盘持平；而偏紧的资金面虽令IRS震荡中上探，但幅度甚微。

他们认为，MLF(中期借贷便利)续作等传言，一定程度令机构对政策放松仍抱期待，短期市场看多情绪暂难消除，惟流动性收紧态势凭添谨慎心态。

“早上是接着昨天尾盘的多头情绪，后来10点经济数据出来(好于预期)，有一定打击吧，”华北一银行交易员表示，因为至少数据并没有预期的那么差；不过，接着国开一级发行市场需求较好又有所提振。

周二公布的经济数据可谓不喜亦不悲，2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，但基本实现“7.5%左右”的年初目标。在经济步入“提质减速”新常态的同时，今年经济下行压力也指向财政和货币政策仍有余地，宽松不会缺席。

一级市场方面，国家开发银行 上午招标增发的五期固息债，中标收益率均低于此前预测均值，投标倍数也大多在3倍以上。

“(现券)对利好、利空都钝化，波幅也比TF(国债期货)小多了，”北京一银行交易员表示，收益率跟昨天相比，基本变化不大；利率互换也就在资金偏紧的影响下，上了两个基点左右。

“不过，感觉政策还会松，还是要接着买，”他戏称，下午传言MLF续作至少表明央行流动性还在投放，还是对部分机构信心有些提振的。

剩余期限约9.6年的国开行固息债140222券最新成交 在3.8600%，上日尾盘为3.8600%。

国债期货主力合约TF1503 收报97.510元，较上日结算价涨0.168元，或0.17%。

**缴税效应余波未了**

银行间市场周二主要回购利率 普涨，其中14天期限涨幅逾40bp(基点)。交易员表示，月度及季度企业财税上缴叠加，致缴税虽结束在即但余波未了，且场内大行除国开行正常供给外，其余机构出资寥寥，14天以内品种拆借均为不易。

他们并称，虽然缴税仅为时点因素，但料随着月末及春节等逐渐临近，整体资金面预计并不会太过松动。

“短的都在借啊，除了国开都没有机构出，季度后第一个月缴税一般(量)都比较多吧，”上海一银行交易员表示。

“小伙伴之间出钱，无非是拿到国开了，互相调剂一下。”上海另一银行交易员称，缴税按照规定是19号截止，不过各地企业和财税部门链条很长，所以都会有不同程度的延时。

她同时指出，早间长期资金的需求感觉还是不少，目前流动性暂无其它因素影响，而MLF(中期借贷便利)等到期也没法求证，缴税也仅为时点性冲击，只是感觉随着月末及春节渐行渐近，资金面只有可能继续收紧。

尽管目前资金面未见缓和，不过财政部将于周四(22日)进行500亿元人民币国库现金定存招标，期限六个月，预计有望缓和流动性压力。