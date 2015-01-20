欧元债市：西班牙公债收益率略高于纪录低点，市场预期该国今日或发债

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/11/2017 30年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/15/2017 13周和26周期国库券 05/11/2017 05/18/2017 05/16/2017 四周期国库券 05/15/2017 05/18/2017 05/18/2017 10年期TIPS 05/11/2017 05/31/2017
年初大量新债发行在欧元区很常见，不过2015年的情况尤为有利，因为购买新债的投资者日后可能有机会将债券卖给欧洲央行并获利。
欧洲央行周四料将宣布上千亿欧元的购债计划，以推动通胀率升向接近2%的央行目标。
西班牙10年期公债 收益率上升1个基点报1.525%，略高于1.47%的纪录低位。
其他欧元区债券收益率持平至微升，不过除了希腊债券外都还是接近低点。希腊10年期公债 收益率上扬7个基点报9.53%，因围绕本周选举影响的不确定性仍令投资者犹豫不决。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦/徐文焰；审校 王洋/张若琪)
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/11/2017 30年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/15/2017 13周和26周期国库券 05/11/2017 05/18/2017 05/16/2017 四周期国库券 05/15/2017 05/18/2017 05/18/2017 10年期TIPS 05/11/2017 05/31/2017
* FBI局长被撤职令投资人担心特朗普的经济计划进程 * 10年期公债标售需求疲弱，对公债的买盘减弱 * 美国10年期公债收益率再度上探五周高位 * 美联储罗森格伦预计今年可能再加息三次 路透纽约5月10日 - 美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标 售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的 政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。 周二晚特朗普突然解雇美国FBI局长科米，带动美国公债收益率在隔 夜市场下滑。特朗普此举引发主要来自民主党的强烈批评，而FBI正在调 查特朗普去年竞选时可能同俄罗斯共谋左右大选结果。 在美国财政部标售230亿美元10年期公债，投资人需求低于均值后， 公债收益率扭转跌势，指标10年期公债收益率再度上探周二触及的五周高 位。这是本周财政部620亿美元季度再融资计划的第二笔发债。 U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey谈及科米被撤职时表示 ，“目前投资人对此都以平常心看待，主要是看美联储和通胀水准。”
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