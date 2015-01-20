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债券 | 2015年 1月 20日 星期二 16:54 BJT

欧元债市：西班牙公债收益率略高于纪录低点，市场预期该国今日或发债

年初大量新债发行在欧元区很常见，不过2015年的情况尤为有利，因为购买新债的投资者日后可能有机会将债券卖给欧洲央行并获利。

欧洲央行周四料将宣布上千亿欧元的购债计划，以推动通胀率升向接近2%的央行目标。

西班牙10年期公债 收益率上升1个基点报1.525%，略高于1.47%的纪录低位。

其他欧元区债券收益率持平至微升，不过除了希腊债券外都还是接近低点。希腊10年期公债 收益率上扬7个基点报9.53%，因围绕本周选举影响的不确定性仍令投资者犹豫不决。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦/徐文焰；审校 王洋/张若琪)
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