更新版 1-台湾数据：12月外销订单高于预期，但全球变数仍大央行升息料延后

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路透台北1月20日 - 台湾12月外销订单高于预期，且料1月外销订单年增率仍将为正数。惟分析师认为，全球变数仍大，央行升息的时点不排除往后。

台湾经济部周二公布，12月外销订单较上年同期增4.5%，高于市场预估的成长1.6%，较上月则增7.2亿美元或1.6%；累计2014全年，外销订单4,728.1亿美元，年增6.7%，也符合市场期待。

经济部统计处处长林丽贞称，1月外销订单金，惟额估料较12月的442.3亿美元减少，不过较去年同期仍会维持正成长。去年1月订单金额为361.1亿美元。

她亦指出，国际竞争激烈，加上中国大陸经济趋缓及部分产业供应链在地化，恐影响精密仪器及传统产业接单，是影响订单成长的隐忧。不过她也认为今年外销订单仍有望较去年再成长，再创新高水位。

国泰金控总经分析师陈钦奇表示，尽管该数据符合市场期待，但今年仍有欧元区经济前景变数尚未厘清，目前全球能见度仅有美国较高，今年台湾经济成长率估为3.22%。

〞经济持续稳健成长且油价续处低档，央行升息时点可能往后。〞他说。

台湾央行12月底已连续14季维持利率不变在1.875%。根据路透去年10月的季度调查，今年第二季在16家金融机构中已有八家预估央行将升息，另外八家则估央行将维持利率不变。

林丽贞表示，12月的外销订单中，国际大厂手持行动装置新品热销及笔电产品需求回温，带动组装代工及相关产业供应链接单畅旺，资讯通信产品接单逐月成长，12月再创新高。

展望今年，经济部认为，由于行动及穿戴装置产品推陈出新，且新兴国家对中低价位行动装置需求仍将持续热络，加上4G网路、物聯网及资料处理中心需求，均有助于资讯通信及电子产品续增。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：

2014年12月 2014年11月

外销订单 +4.50 +6.0

路透调查 +1.60 --

订单区域

中国大陆(含港) -1.1 -3.4

美国 +12.8 +14.2

欧洲 +9.7 +19.3

日本 -11.7 -15.2 (完)

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