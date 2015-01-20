路透伦敦1月20日 - 以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：弹离上周低点1.1465美元的走势耐人寻味，很有可能会出现反弹，推迟跌向1.1205的时间，1.1205是欧元由0.8230低点至2008年高点1.6020这整段升势的61.8%回档位。欧元的反弹看来会在1.1750及1.1880遭遇阻力。

美元/日圆：只仍守在115.60日圆区域上方，则轧空升至118.00的风险仍在。若跌破115.60，很可能会朝110.00急跌。美国10年期公债收益率需回升突破2%，才能带动走势逆转，重探高位。

英镑/美元：缺乏反弹表现，暗示可能将有一波下跌，但只要仍守在1.5090美元之上，则回升向1.5320的可能性仍在。若跌破1.5090，则下档目标为本月低点1.5035，若跌破1.4980，则下探1.4810。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1577 1.1604 -0.23 -4.30 1.2097

美元/日圆 118.07 117.55 +0.44 -1.35 119.68

欧元/日圆 136.68 136.44 +0.18 -5.59 144.77

美元/瑞郎 0.8785 0.8791 -0.07 -11.63 0.9941

英镑/美元 1.5110 1.5110 +0.00 -2.97 1.5573

美元/加元 1.1953 1.1937 +0.13 +2.88 1.1618

澳元/美元 0.8212 0.8211 +0.01 +0.54 0.8168

新西兰元/美元 0.7742 0.7780 -0.49 -0.71 0.7797

欧元/瑞郎 1.0172 1.0205 -0.32 -15.42 1.2026

欧元/英镑 0.7660 0.7680 -0.26 -1.23 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4238 9.4389 -0.16 -0.48 9.4688

美元/挪威克朗 7.6355 7.6226 +0.17 +2.19 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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