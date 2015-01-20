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债券 | 2015年 1月 20日 星期二 17:11 BJT

路透基点：中金香港首笔离岸贷款规模1.5亿美元，获超额认贷--TRLPC

路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，中国国
际金融(香港)有限公司(简称“中金香港”)的1.5亿美元离岸贷款获得超
额认贷。
    
    汇丰和渣打银行担任牵头行兼簿记行，约有10家银行在一般银团阶段
加入此笔联贷。
    
    这是中金香港在离岸市场的首笔银团贷款，一位消息人士称，规模将
上调，有可能在两周内敲定。
    
    银行回覆截止日在1月15日。贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Li
bor)加码250个基点。银行受邀按以下几个层级参贷：承贷3,000万美元或
以上者，可获综合收益300个基点，前端费是150个基点，获得牵头行头衔
；承贷2,000-2,900万美元者，获主办行头衔，综合收益295个基点，前端
费是135个基点；承贷1,000-1,900万美元者，将担任安排行，综合收益29
0个基点，前端费是120个基点。
    
    母公司中国国际金融有限公司(中金公司,CICC)提供同意协助书。(完
)
  
 (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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