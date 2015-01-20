路透基点：中金香港首笔离岸贷款规模1.5亿美元，获超额认贷--TRLPC

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/11/2017 30年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/15/2017 13周和26周期国库券 05/11/2017 05/18/2017 05/16/2017 四周期国库券 05/15/2017 05/18/2017 05/18/2017 10年期TIPS 05/11/2017 05/31/2017
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，中国国 际金融(香港)有限公司(简称“中金香港”)的1.5亿美元离岸贷款获得超 额认贷。 汇丰和渣打银行担任牵头行兼簿记行，约有10家银行在一般银团阶段 加入此笔联贷。 这是中金香港在离岸市场的首笔银团贷款，一位消息人士称，规模将 上调，有可能在两周内敲定。 银行回覆截止日在1月15日。贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Li bor)加码250个基点。银行受邀按以下几个层级参贷：承贷3,000万美元或 以上者，可获综合收益300个基点，前端费是150个基点，获得牵头行头衔 ；承贷2,000-2,900万美元者，获主办行头衔，综合收益295个基点，前端 费是135个基点；承贷1,000-1,900万美元者，将担任安排行，综合收益29 0个基点，前端费是120个基点。 母公司中国国际金融有限公司(中金公司,CICC)提供同意协助书。(完 ) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/11/2017 30年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/15/2017 13周和26周期国库券 05/11/2017 05/18/2017 05/16/2017 四周期国库券 05/15/2017 05/18/2017 05/18/2017 10年期TIPS 05/11/2017 05/31/2017
* FBI局长被撤职令投资人担心特朗普的经济计划进程 * 10年期公债标售需求疲弱，对公债的买盘减弱 * 美国10年期公债收益率再度上探五周高位 * 美联储罗森格伦预计今年可能再加息三次 路透纽约5月10日 - 美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标 售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的 政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。 周二晚特朗普突然解雇美国FBI局长科米，带动美国公债收益率在隔 夜市场下滑。特朗普此举引发主要来自民主党的强烈批评，而FBI正在调 查特朗普去年竞选时可能同俄罗斯共谋左右大选结果。 在美国财政部标售230亿美元10年期公债，投资人需求低于均值后， 公债收益率扭转跌势，指标10年期公债收益率再度上探周二触及的五周高 位。这是本周财政部620亿美元季度再融资计划的第二笔发债。 U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey谈及科米被撤职时表示 ，“目前投资人对此都以平常心看待，主要是看美联储和通胀水准。”
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