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货币新闻 | 2015年 1月 20日 星期二 17:20 BJT

香港个股：银河证券拟增发最多20亿股H股，筹资补充资本金

路透香港1月20日 - 中国大型券商--银河证券 周二宣布，拟增发最多20亿股H股，相当于经扩大后已发行股本约20.97%，筹资将用于补充公司资本金。

银河证券的声明称，发行价格将不低于定价日前五个交易日该公司H股在香港联交所收市价平均值的80%。建议新增发行H股的决议有效期为自股东大会及类别股东会议审议通过之日起12个月，目前尚未确定发行时间。

该股今天收高近6%，报8.85港元，过去一个月跌13.5%，三个月则升近44%。 (完)

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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