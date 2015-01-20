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债券 | 2015年 1月 20日 星期二 17:25 BJT

瑞典经济：政府下调2015年经济成长预估，财长称复苏将是长期过程

路透斯德哥尔摩1月20日 - 瑞典政府周二发布的最新经济预估显示，该国今年经济成长速度将慢于之前预期，因受到国际经济大环境不佳的拖累。

瑞典今年国内生产总值(GDP)料增长2.4%，10月预估为3.0%。

“复苏进程将是漫长的，不会一蹴而就。”瑞典财长Magdalena Andersson在一份声明中称。

政府将2014年经济成长预估值从之前的2.1%下调到了1.8%。(完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
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