企业并购：长实与长建收购英国铁路车租赁商Eversholt，资本承担12亿英镑

****欧洲经济指标预测--5月11日-5月18日****
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月11日(四) 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +4.7% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.6% 0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 +0.3% -1.7%
路透香港1月20日 - 环球综合企业--香港和记黄埔 旗下长江基建 周二宣布，将联手母公司长江实业 组合营，收购英国铁路车辆租赁公司Eversholt Rail Group，两间公司各自金额承担上限为6亿英镑。
长建的声明称，公司与长实将分别占有合营公司50%股权，合营公司于交易完成时须就收购支付10.27亿英镑。交易预期今年3月完成。
Eversholt Rail是英国三大铁路车辆租赁公司之一，现时的列车车队包括3,474个载客车卡、1,003个载货车卡、63个载货箱，以及两家车厂。
截至去年6月底止半年，Eversholt的除税及特殊项目前溢利约805万英镑。（完）
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月11日(四) 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +4.7% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.6% 0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 +0.3% -1.7%
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月10日(三) 2350 日本银行贷款(较上年同期) 4月 -- +3.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超12,838 外资投资日股(亿日圆) -- 买超2,584 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 3月 盈余26,432 盈余28,136 5月11日(四) 0500 日本服务业景气判断指数 4月 -- 47.4 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月)
路透5月10日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。