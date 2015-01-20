企业并购：长实与长建收购英国铁路车租赁商Eversholt，资本承担12亿英镑

路透香港1月20日 - 环球综合企业--香港和记黄埔 旗下长江基建 周二宣布，将联手母公司长江实业 组合营，收购英国铁路车辆租赁公司Eversholt Rail Group，两间公司各自金额承担上限为6亿英镑。

长建的声明称，公司与长实将分别占有合营公司50%股权，合营公司于交易完成时须就收购支付10.27亿英镑。交易预期今年3月完成。

Eversholt Rail是英国三大铁路车辆租赁公司之一，现时的列车车队包括3,474个载客车卡、1,003个载货车卡、63个载货箱，以及两家车厂。

截至去年6月底止半年，Eversholt的除税及特殊项目前溢利约805万英镑。（完）

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