台湾金融：金管会开放证券金融事业办理有价证券担保放款业务

路透台北1月20日 - 台湾金管会周二表示，为提升证券金融事业资金运用效率及扩大业务利基，将开放证券金融事业办理以有价证券为担保的放款业务，且不限制其借款用途，近日将依行政程序发布函令。

金管会新闻稿并指出，为适当控管授信集中风险，证金事业办理该项担保放款业务，对同一法人之授信总余额，不得超过证券金融事业净值的5%或10亿台币，对同一自然人之授信总余额，不得超过证券金融事业净值之1%或8,000万台币。

目前台湾只有两家证金公司，包括元大金控 旗下元大证金及开发金控 旗下环华证金公司。

金管会并提醒，为避免证券金融事业办理上述业务而增加其系统风险及管理风险，证券金融事业办理该项业务而向银行借款时，仍应依中央银行规定，计入融资总余额并受全体银行对其融资总余额不得超过该公司净值六倍之限制。

**保险安定基金计提纳入金融替代指标**

金管会今日并指出，为配合推动金融进口替代政策，鼓励保险业与国内金融机构从事衍生性金融商品交易，将在保险安定基金计提标准中增列金融进口替代指标。

金管会公布，将以保险业连续一年间与在台金融机构从事避险目的汇率类衍生性金融商品交易成交契约总额，占其与所有本地及外国金融机构从事该交易之成交契约总额的比率，及该比率较此前一年度的成长率，作为评等标准。

为留住寿险远赴海外的交易部位，金管会提出多项法规松绑措施，包括放宽银行发行金融债券限制，银行设计债券商品更具弹性，预估一年内债券发行量约2,320亿台币，并开放银行兼营代理买卖外国债券，预估一年内可增加营收415亿台币。

衍生性金融商品方面，金管会已开放境内银行提供境外衍生性金融商品谘询，预估一年内金融机构可增加营收20亿台币，并建置利率交换平台，已有30家境内机构参加，预估上线首年透过该平台交易金额可达1,500亿台币。