表格：沪港通市场数据摘要--1月20日

路透香港1月20日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港通市
场数据摘要。
沪股通 港股通
每日额度余额 105.76亿元人民币（已用18.6%） 98.7亿元人民币（已用6.0%）
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沪股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（元人民币） （元人民币） （元人民币）
1 中国平安 512,333,800 356,189,206 868,523,005
2 中信证券 381,837,576 348,811,340 730,648,916
3 海通证券 428,557,674 41,251,255 469,808,929
4 中国南车 284,985,161 164,884,242 449,869,403
5 大秦铁路 265,766,408 177,781,120 443,547,528
6 中国北车 183,433,496 144,231,097 327,664,593
7 中国人寿 126,206,605 200,937,819 327,144,424
8 中国太保 214,837,824 80,953,183 295,791,007
9 中国银行 275,840,139 17,899,660 293,739,799
10 上汽集团 184,522,870 37,220,754 221,743,624
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港股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（港元） （港元） （港元）
1 民生银行 222,720,700 3,527,345 226,248,045
2 中信证券 26,596,200 69,925,750 96,521,950
3 海通证券 25,207,080 41,357,024 66,564,104
4 恒大地产 40,849,080 1,529,930 42,379,010
5 中国南车 31,254,170 7,801,100 39,055,270
6 中信银行 28,084,870 9,422,140 37,507,010
7 中国建材 37,252,540 212,660 37,465,200
8 中国铁建 31,599,945 4,834,435 36,434,380
9 中国平安 19,907,725 12,726,000 32,633,725
10 中海油田服务 23,432,360 8,618,720 32,051,080
（完）
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(整理 雷美珍; 审校 曾祥进)