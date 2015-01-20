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亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 17:35 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--1月20日

路透香港1月20日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港通市
场数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    105.76亿元人民币（已用18.6%）     98.7亿元人民币（已用6.0%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中国平安                   512,333,800      356,189,206        868,523,005
   2    中信证券                   381,837,576      348,811,340        730,648,916
   3    海通证券                   428,557,674       41,251,255        469,808,929
   4    中国南车                   284,985,161      164,884,242        449,869,403
   5    大秦铁路                   265,766,408      177,781,120        443,547,528
   6    中国北车                   183,433,496      144,231,097        327,664,593
   7    中国人寿                   126,206,605      200,937,819        327,144,424
   8    中国太保                   214,837,824       80,953,183        295,791,007
   9    中国银行                   275,840,139       17,899,660        293,739,799
  10    上汽集团                   184,522,870       37,220,754        221,743,624
    
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    民生银行                      222,720,700       3,527,345      226,248,045
   2    中信证券                       26,596,200      69,925,750       96,521,950
   3    海通证券                       25,207,080      41,357,024       66,564,104
   4    恒大地产                       40,849,080       1,529,930       42,379,010
   5    中国南车                       31,254,170       7,801,100       39,055,270
   6    中信银行                       28,084,870       9,422,140       37,507,010
   7    中国建材                       37,252,540         212,660       37,465,200
   8    中国铁建                       31,599,945       4,834,435       36,434,380
   9    中国平安                       19,907,725      12,726,000       32,633,725
  10    中海油田服务                   23,432,360       8,618,720       32,051,080
     （完）
    
    浏览相关细节，请点选(here(20150120)C.pdf)
    

 (整理 雷美珍; 审校 曾祥进)
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