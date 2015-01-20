更新版 1-《中国债市每日综述》现券及IRS窄幅波动，宏观数据及新债等多空交织

****欧洲经济指标预测--5月11日-5月18日****
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月11日(四) 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +4.7% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.6% 0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 +0.3% -1.7%
* 现券收益率和利率互换均波动不大
* 国开行新债结果向好，但对二级带动不甚明显
* GDP数据显示经济下行压力仍大，宽松预期不减
* 短期资金拆借不易，缴税效应余波未了 (新增货币市场成交量及收盘报价）)
路透上海1月20日 - 中国银行间市场周二现券收益率和IRS(利率互换)波动不大。交易员表示，在好于预期的GDP数据以及一级市场国开新债需求向好等多空交织因素影响下，券价基本与上日尾盘持平；而偏紧的资金面虽令IRS震荡中上探，但幅度甚微。
他们认为，MLF(中期借贷便利)续作等传言，一定程度令机构对政策放松仍抱期待，短期市场看多情绪暂难消除，惟流动性收紧态势凭添谨慎心态。
“早上是接着昨天尾盘的多头情绪，后来10点经济数据出来(好于预期)，有一定打击吧，”华北一银行交易员表示，因为至少数据并没有预期的那么差；不过，接着国开一级发行市场需求较好又有所提振。
周二公布的经济数据可谓不喜亦不悲，2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，但基本实现“7.5%左右”的年初目标。在经济步入“提质减速”新常态的同时，今年经济下行压力也指向财政和货币政策仍有余地，宽松不会缺席。
一级市场方面，国家开发银行 上午招标增发的五期固息债，中标收益率均低于此前预测均值，投标倍数也大多在3倍以上。
“(现券)对利好、利空都钝化，波幅也比TF(国债期货)小多了，”北京一银行交易员表示，收益率跟昨天相比，基本变化不大；利率互换也就在资金偏紧的影响下，上了两个基点左右。
“不过，感觉政策还会松，还是要接着买，”他戏称，下午传言MLF续作至少表明央行流动性还在投放，还是对部分机构信心有些提振的。
剩余期限约9.6年的国开行固息债140222券最新成交 在3.8600%，上日尾盘为3.8600%。
国债期货主力合约TF1503 收报97.510元，较上日结算价涨0.168元，或0.17%。
**缴税效应余波未了**
银行间市场周二主要回购利率 普涨，其中14天期限涨幅逾40bp(基点)。交易员表示，月度及季度企业财税上缴叠加，致缴税虽结束在即但余波未了，且场内大行除国开行正常供给外，其余机构出资寥寥，14天以内品种拆借均为不易。
他们并称，虽然缴税仅为时点因素，但料随着月末及春节等逐渐临近，整体资金面预计并不会太过松动。
“短的都在借啊，除了国开都没有机构出，季度后第一个月缴税一般(量)都比较多吧，”上海一银行交易员表示。
“小伙伴之间出钱，无非是拿到国开了，互相调剂一下。”上海另一银行交易员称，缴税按照规定是19号截止，不过各地企业和财税部门链条很长，所以都会有不同程度的延时。
她同时指出，早间长期资金的需求感觉还是不少，目前流动性暂无其它因素影响，而MLF等到期也没法求证，缴税也仅为时点性冲击，只是感觉随着月末及春节渐行渐近，资金面只有可能继续收紧。
尽管目前资金面未见缓和，不过财政部将于周四(22日)进行500亿元人民币国库现金定存招标，期限六个月，预计有望缓和流动性压力。
央行公开市场在去年11月降息后仅进行一次正回购操作即收手至今，近两个月的空窗期内，MLF等定向工具成为调节流动性的主要手段。在央行没有下一步动作前，市场唯有观望等待。
今日银行间市场质押式回购总成交金额为11,202.98亿元，较上日的11,117.33亿元略增；其中，隔夜品种成交7,721.81亿元，上日为8,619.29亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.7471 2.6400 +10.71 7,721.81
七天 3.7657 3.7248 +4.09 2,791.03
14天 5.0747 4.6254 +44.93 508.02
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.0100 1.0500 -4.00 32.68
七天 2.9900 3.5600 -57.00 3.26
14天 3.6000 3.7300 -13.00 0.27
回购定盘利率
其中:隔夜 2.8900 2.7000 +19.00 --
七天 3.7300 3.7500 -2.00 --
14天 5.0000 4.6300 +37.00 --
Shibor
其中:隔夜 2.7070 2.6600 +4.70 --
七天 3.7820 3.8310 -4.90 --
三个月 4.8970 4.8940 +0.30 --
----------------------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月11日(四) 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +4.7% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.6% 0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 +0.3% -1.7%
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月10日(三) 2350 日本银行贷款(较上年同期) 4月 -- +3.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超12,838 外资投资日股(亿日圆) -- 买超2,584 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 3月 盈余26,432 盈余28,136 5月11日(四) 0500 日本服务业景气判断指数 4月 -- 47.4 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月)
路透5月10日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。