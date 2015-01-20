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货币新闻 | 2015年 1月 20日 星期二 18:01 BJT

印度股市：触及纪录高位，因投资者对国内经济看法乐观

路透孟买1月20日 - 印度股市指标BSE指数周二上涨2%，触及纪录高位，因投资者对国内经济的乐观期待推升蓝筹股。稍早印度股市NSE指数也创下纪录高位。

BSE指数最高上涨2%，报28,829.29点，刷新了11月28日曾创下的前次高点。

印度股市更广泛的NSE指数 最高上涨1.8%，至纪录高位8,707.90点。（完）

(编译 高琦 审校 徐文焰)
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