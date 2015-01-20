欧洲金融：欧洲复兴开发银行官员称希腊退欧将损及欧元稳定性模型

路透维也纳1月20日 - 欧洲复兴开发银行(EBRD)第一副总裁Philip Bennett周二指出，希腊退出欧元区将损及欧元稳定性模型，但该行预期不会发生这种情况。

“本行的基本经济假设中并无希腊退出欧元区这种情况。”Bennett在欧洲货币杂志于维也纳举办的一场针对中欧及东欧的会议说。他也是欧洲复兴开发银行的首席运营官。

“我们十分担心希腊退出欧元区，因那会破坏欧元稳定性的模型和欧元区的凝聚力，并损及我们认为是拉动欧盟模式的引力和汇聚力之锚。”他说。

塞尔维亚财长Dusan Vujovic在一场小组讨论时说，希腊若退出欧元区，可能打击塞尔维亚的金融业。他表示，塞尔维亚有“相当多银行的根据地在希腊，因此可能对金融业造成实质影响，实际上恐引发一些其他的忧虑。”他说。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)