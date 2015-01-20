版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 20日 星期二 18:34 BJT

欧元区经济：德财长称必须接受ECB决定，尊重其独立性

路透1月20日 - 德国财政部长朔伊布勒(WOLFGANG SCHAEUBLE)称：

* 德国和欧洲可以不讨论通缩

* 低通胀率和低通胀预期给货币政策带来挑战

* 欧元区成员国必须进行必要的改革，法国和意大利正在这样做

* 如果我们支持欧洲央行的独立性，那么就得接受他们的决策；我们的看法在这件事上无关紧要。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐