路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比续降至82.8%

* 基金经理未来三个月股票建议配比续降至82.8%

* 监管层加强两融及配资监管，人气趋谨慎

* 热点正由金融股转向成长股

作者 林琦

路透上海1月30日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比继续下降。随着监管层加强对银行资金流入股市及融资融券业务的监管，基金经理对后市更加谨慎，主动调低股票持仓。

本次共有九位基金经理参与调查，本月股票建议配比由上月的85.9%降至82.8%；债券建议配比则上升至6.8%,上月为5.1%；而现金建议配比由上月的9%升至10.4%。

“流动性宽松局面尚未改变，但证监会、银监会等对两融及配资等业务的过快发展开始有收紧趋势，行情波动可能有所加大。”上海一基金经理指出。

中国证监会表示，近日将再次启动对券商融资融券业务的检查。另据业内人士透露，多家银行近期接获监管层通知，要求加强信贷投向管理，严禁资金流向股市。

大多数受访基金经理将流动性宽松视为近阶段股市最大潜在利好，期望降息或降低准备金率等利好政策能够在近期兑现。华南一基金经理就指出，“未来最大机会就是听到降息或降准了。”

有八位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为3,262.5点，明显高于上月调查时的3,057.1点，与目前股指位置接近。有四位基金经理认为三个月后沪综指在3,200点，三位基金经理看高至3,300-3,600点。

沪综指 周五早盘收报3,230.66点，跌0.97%。截止早盘收市，沪综指1月累计涨约4%。

**金融板块及交通基建股亮眼** 本月调查中，金融股的建议配比大幅下降，消费股和电子技术等成长股的平均建议配比明显上升。在目前增量资金场外徘徊，大盘转入存量博弈格局的情况下，更具想象力的成长股更受场内资金欢迎。

金融股的平均建议配比由上月的28.8%大幅降至17.8%，上月该数据创下2007年6月开始调查以来的最高纪录；而电子技术股的平均建议配比则由上月的6.3%升至13.1%，消费股亦由上月的14.8%升至17.8%。

华南一基金经理指出，目前以金融股为代表的大盘蓝筹股的估值，已升至历史平均水平以上，估值修复题材已用尽，需要短期休整。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I 平均值

股票 80 80 85 80 80 90 80 90 80 82.8

债券 10 10 0 0 20 0 6 5 10 6.8

现金 10 10 15 20 0 10 14 5 10 10.4

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 1月 14/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

股票 82.8 85.9 86.3 80.6 77.5 77.2 81.9 79.4 76.3 77.5 81.3 81.1 83.8

债券 6.8 5.1 5.1 9.5 8.3 10.1 4.5 6.8 10.4 5.1 3.9 6.2 3.3

现金 10.4 9.0 8.6 9.9 14.3 12.7 13.6 13.8 13.2 17.4 14.9 12.7 13.0

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H I

股票 - 0 - 0 0 0 0 0 -

债券 + 0 0 0 0 0 0 0 0

现金 0 0 + 0 0 0 0 0 +

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G H

预测点位 3,200 3,600 3,400 3,300 3,200 3,200 3,200 3,000

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I

汽车 0 10 10 0 5 5 7 15 10

消费 30 15 20 30 10 10 15 15 15

电子技术 10 10 5 35 15 5 8 15 15

金融服务 35 20 15 5 15 20 15 15 20

金属及产品 0 5 0 0 0 0 5 0 5

房地产 10 5 5 5 5 10 10 5 5

交通及基础设施 15 10 0 15 0 5 10 5 5

能源 0 5 15 0 10 0 10 15 5

机械 0 20 15 10 30 5 15 10 15

其他: 0 0 15 0 10 40 5 5 5

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 1月 14/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

汽车 6.9 6.5 8.1 11.5 8.1 8.3 7.9 6.7 7.2 5.6 4.3 5.1

消费 17.8 14.8 18.3 21.6 28.5 23.7 20.4 19.8 19.2 24.9 24.1 27.6

电子技术 13.1 6.3 8.1 10.6 11.9 16.1 14.4 19.4 18.9 19.5 13.8 15.0

金融服务 17.8 28.8 25.0 15.8 16.0 14.8 18.5 14.2 14.8 14.8 15.0 12.8

金属 1.7 3.1 3.8 1.9 2.5 3.3 3.1 3.3 3.3 2.5 6.3 3.9

房地产 6.7 10.6 10.6 8.8 6.9 6.1 10.0 7.8 8.3 7.3 5.6 3.3

交通及基建 7.2 7.1 4.8 4.8 4.8 3.7 2.9 5.3 5.3 3.8 3.9 6.1

能源 6.7 4.4 5.0 3.1 3.1 4.4 4.4 3.9 3.9 1.3 1.3 2.2

机械 13.3 12.0 13.1 14.4 13.8 13.0 12.9 13.3 12.2 16.0 15.0 14.3