更新版 1-中国金融：银监会机构改革欲加大民营银行监管力度，首次表态监管网贷

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路透北京1月20日 - 中国银监会周二表示，将对自身监管框架进行调整，加大对民营银行和信托公司的监管力度，并明确将网贷纳入监管框架。

银监会新闻稿称，此次机构改革后，将设立城市商业银行监管部，专司对城市商业银行、城市信用社和民营银行的监管职责；此外，设立信托监督管理部，专司对信托业金融机构的监管职责。

“中小银行和非银行金融机构稳步发展，为实体经济提供了多层次、多元化的金融服务；银行业的改革创新发展迫切要求监管部门提升专业化监管水平。”银监会称。

一位接近监管层人士表示，银监部门之前内部提出“谁家的孩子谁抱”，改制后对地方金融机构可能实施派出机构一把手负责制；而银监会可能更多进行窗口指导，制定规则，不负责地方金融机构的具体监管。

此前，对股份制商业银行、城商行、民营银行等监管统一在银监会银行二部；而信托机构、金融租赁公司等非银机构监管统一在银监会非银部。

银监会指出，此次机构调整将新设立银行业普惠金融工作部，牵头推进银行业普惠金融工作；强化银行业普惠金融工作部在小微、三农等薄弱环节服务和小贷、网贷、融担等非持牌机构监管协调方面的抓总职责。

一位网贷行业高管认为，主管机构确立后，具体监管规则也会很快落地；此前银监会已经上报了一版网贷监管意见，但由于过于严格被高层提出修改。

此次机构调整后，银监会内设22个部门中，监管部门由11个增加到17个，占部门总数的77.3%；差异化、专业化监管体系更加完善，部门之间的职责边界更加清晰。

银监会表示，此次还进行了统计部、银行业案件稽查局、融资性担保业务工作部等三个部门改造，设立审慎规制局，牵头非现场监管工作，统一负责银行业审慎经营各项规则制定。

涉及简政放权方面，银监会指出，对于全国性机构，主要由总会各机构监管部门承担风险监管主体责任，派出机构负相应监管协助责任；对于地方性机构，总会仅对法人机构的新设筹建、市场退出、重组改制和破产重整进行审批，其他市场准入权力下放给银监局。

此前，中国银监会已被确定为P2P行业的对口监管机构。业内人士曾透露，银监会对P2P行业的监管办法初步拟定，正等待国务院有关规范发展互联网金融相关指导意见的这个顶层设计的出台。 （完）

欲浏览原文，请点击银监会网站www.cbrc.gov.cn/index.html (发稿 李贺；审校 曾祥进)