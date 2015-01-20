全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因海岬型船运价上涨

路透1月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上升，主要因海岬型船运价上涨。

乾散货运价指数升14点，或1.89%，报753点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升90点，或13.6%，至752点。日均获利增加816美元，至8,054美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌10点或1.33%，报741点。日均获利跌80美元，至5,914美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 大跌15点，报684点。灵便型船指数 下降5点，报410点。(完)