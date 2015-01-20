欧洲汇市：英镑反弹，静待薪资数据和英国央行会议记录

美国FED：今年应再加息三次并且开始缩减资产负债表--波士顿联储总裁
路透5月10日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
路透伦敦1月20日 - 英镑兑美元和欧元周二大幅反弹，一些市场人士称，因寄望就业市场数据改善，且对最近一次英国央行会议记录抱存希望。
英国央行会议记录和就业数据将在周三0930 GMT公布。分析师和交易商预计，在九位英国央行货币政策委员会委员中，至少有一到两位在本月会议上投票支持升息。
如果周三出炉的薪资和就业数据强劲，将凸显英国经济较之其他欧洲国家更为强劲。
分析师预期英国薪资将增长1.9%，进一步高于通胀，12月英国通胀回落至0.5%。一些分析师表示，上述预期已扶助英镑兑美元抵御跌至1.50以下的压力。
“英镑兑美元大幅反弹，测试1.52美元阻力，”比利时KBC分析师在研究报告中说。
“数据和英国央行会议记录将为英镑未来的走势提供更明确的方向。”
在1626 GMT，英镑兑欧元升0.8%，报0.7616英镑。英镑兑美元涨0.5%，报1.5183美元。
路透5月10日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月10日(三) 2300 韩国失业率 4月 -- 3.7% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 4月 -- +3.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超12,838 外资投资日股(亿日圆) -- 买超2,584 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 3月 盈余26,432 盈余28,136 5月11日(四) 0500 日
2220GMT * 欧元/美元亚洲开盘小幅下滑，此前测试位于1.0850/50的支撑位 * 自法国总统大选第一轮投票以来，欧元/美元已经在1.0850/60之间触底反弹五次 * 200日移动均线切入位1.0827有更多支撑，是第二道支撑位 * 10年期美债收益率升至2.41%，帮助支撑美元 * 1.0900之前有欧元/美元卖盘，10日移动均线切入位1.0912构成阻力 (完) (编译 杜明霞；审校 戴素萍)