欧洲汇市：英镑反弹，静待薪资数据和英国央行会议记录

路透伦敦1月20日 - 英镑兑美元和欧元周二大幅反弹，一些市场人士称，因寄望就业市场数据改善，且对最近一次英国央行会议记录抱存希望。

英国央行会议记录和就业数据将在周三0930 GMT公布。分析师和交易商预计，在九位英国央行货币政策委员会委员中，至少有一到两位在本月会议上投票支持升息。

如果周三出炉的薪资和就业数据强劲，将凸显英国经济较之其他欧洲国家更为强劲。

分析师预期英国薪资将增长1.9%，进一步高于通胀，12月英国通胀回落至0.5%。一些分析师表示，上述预期已扶助英镑兑美元抵御跌至1.50以下的压力。

“英镑兑美元大幅反弹，测试1.52美元阻力，”比利时KBC分析师在研究报告中说。

“数据和英国央行会议记录将为英镑未来的走势提供更明确的方向。”