金属期市：期铜和基本金属上涨，因中国经济数据让市场安心

* 中国第四季经济成长7.3%，好于预期

* LME铜库存今年上升五分之一

* IMF下调今年全球经济成长预估至3.5%

路透伦敦1月20日 - 期铜和其他基本金属周二上涨，因中国经济增长放缓程度不是许多人担心的严重，投资者开始重新审视期铜去年大幅下跌是否得到理据支持。中国是全球最大金属消费国。

中国国家统计局周二公布，2014年度GDP同比增长7.4%。四季度GDP同比增7.3%，高于路透调查预估中值7.2%；环比增长1.5%。 12月零售销售数据和工厂产出都好于预期。

中国2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，但基本实现“7.5%左右”的年初目标。在经济步入“提质减速”新常态的同时，今年经济下行压力也指向财政和货币政策仍有余地，宽松不会缺席。

不过，期铜表现仍受到抑制，因预期铜供应将不断上升，伦敦金属交易所(LME)最新数据显示，今年铜库存增加五分之一，凸显供应增加的问题。

“人们认为今年铜市明显供过于求，不过...可能(忧虑)过度。我们很可能看到，当铜价走弱时，中国将利用这机会囤积铜，”Bernstein分析师Paul Gait说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.3%，报每吨5,690美元，上周挫至五年半最低的5,353.25美元。

油价下跌也拖累期铜下滑。国际货币基金组织(IMF)周二对2015年全球经济增长预估下调0.3个百分点，至3.5%。 消息令油价走低。

三个月期铅 急升2.5%，至每吨1,904美元的一个月高位，因Invernia Inc 周五称在澳洲西部Paroo Station Mine的运作将暂停，消息继续推高期铅价格。

三个月期铝 升1.4%，报每吨1,844美元。三个月期锌 涨1.1%，收报每吨2,100美元。三个月期锡 升0.7%，至每吨19,450美元。三个月期镍 收高2.1%，报每吨14,780美元。(完)

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