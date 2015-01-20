芝加哥期市：玉米升至一周高位，受低吸买盘和玉米/大豆套利交易提振

路透1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二扭转稍早跌势 ，升至一周最高水平，受低吸买盘和玉米/大豆套利交易提振。 交投最活跃的3月玉米合约 上周下跌至约两个月低位，市场呈现 技术性超卖，但玉米今日在100日移动均线寻获支撑。 据报投资者买入玉米期货，同时卖出大豆期货<0#S:>，倍受关注的CB OT-11月大豆 和12月玉米 期货价格比缩窄至约10个月最低。该 指标显示秋收时那一种作物回报更高。 美国农业部称，在截至1月15日该周出口检验美国玉米74.7634万吨， 在55-75万吨市场预估区间的高端。 3月玉米合约 上涨3-1/4美分，报3.90-1/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为217,203口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)