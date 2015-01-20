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市场报道 | 2015年 1月 21日 星期三 05:54 BJT

芝加哥期市：玉米升至一周高位，受低吸买盘和玉米/大豆套利交易提振

路透1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二扭转稍早跌势
，升至一周最高水平，受低吸买盘和玉米/大豆套利交易提振。
    
    交投最活跃的3月玉米合约 上周下跌至约两个月低位，市场呈现
技术性超卖，但玉米今日在100日移动均线寻获支撑。

    据报投资者买入玉米期货，同时卖出大豆期货<0#S:>，倍受关注的CB
OT-11月大豆 和12月玉米 期货价格比缩窄至约10个月最低。该
指标显示秋收时那一种作物回报更高。
    
    美国农业部称，在截至1月15日该周出口检验美国玉米74.7634万吨，
在55-75万吨市场预估区间的高端。    
　　3月玉米合约 上涨3-1/4美分，报3.90-1/4美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为217,203口。(完)
        
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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