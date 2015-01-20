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市场报道 | 2015年 1月 21日 星期三 05:55 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货从两个月低位反弹，关注乌克兰冲突

路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周二上
涨，交易商表示，在现货月3月合约跌至逾两个月低位后出现技术性反弹
。
    
    黑海谷物出口地区再发生敌对冲突，令人担忧，进一步助燃价格升势
。一乌克兰军方发言人称，乌克兰军队在该国东部受到俄罗斯正规部队袭
击，该处发生激烈的战斗。

    美国农业部称，在截至1月15日该周出口检验31.0307万吨美国小麦，
与25-37.5万吨的市场预估区间一致。
    
    CBOT-3月小麦合约 收高4-1/4美分，报蒲式耳5.37美元。
    
    今日CBOT小麦期货成交量预计为94,789口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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