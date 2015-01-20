芝加哥期市：CBOT小麦期货从两个月低位反弹，关注乌克兰冲突

路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周二上 涨，交易商表示，在现货月3月合约跌至逾两个月低位后出现技术性反弹 。 黑海谷物出口地区再发生敌对冲突，令人担忧，进一步助燃价格升势 。一乌克兰军方发言人称，乌克兰军队在该国东部受到俄罗斯正规部队袭 击，该处发生激烈的战斗。 美国农业部称，在截至1月15日该周出口检验31.0307万吨美国小麦， 与25-37.5万吨的市场预估区间一致。 CBOT-3月小麦合约 收高4-1/4美分，报蒲式耳5.37美元。 今日CBOT小麦期货成交量预计为94,789口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)