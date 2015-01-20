芝加哥期市：CBOT小麦期货从两个月低位反弹，关注乌克兰冲突

美国FED：今年应再加息三次并且开始缩减资产负债表--波士顿联储总裁
路透5月10日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周二上 涨，交易商表示，在现货月3月合约跌至逾两个月低位后出现技术性反弹 。 黑海谷物出口地区再发生敌对冲突，令人担忧，进一步助燃价格升势 。一乌克兰军方发言人称，乌克兰军队在该国东部受到俄罗斯正规部队袭 击，该处发生激烈的战斗。 美国农业部称，在截至1月15日该周出口检验31.0307万吨美国小麦， 与25-37.5万吨的市场预估区间一致。 CBOT-3月小麦合约 收高4-1/4美分，报蒲式耳5.37美元。 今日CBOT小麦期货成交量预计为94,789口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透5月10日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月10日(三) 2300 韩国失业率 4月 -- 3.7% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 4月 -- +3.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超12,838 外资投资日股(亿日圆) -- 买超2,584 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 3月 盈余26,432 盈余28,136 5月11日(四) 0500 日
2220GMT * 欧元/美元亚洲开盘小幅下滑，此前测试位于1.0850/50的支撑位 * 自法国总统大选第一轮投票以来，欧元/美元已经在1.0850/60之间触底反弹五次 * 200日移动均线切入位1.0827有更多支撑，是第二道支撑位 * 10年期美债收益率升至2.41%，帮助支撑美元 * 1.0900之前有欧元/美元卖盘，10日移动均线切入位1.0912构成阻力 (完) (编译 杜明霞；审校 戴素萍)