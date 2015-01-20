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货币新闻 | 2015年 1月 21日 星期三 04:45 BJT

纽约期市：原糖期货急升3%至七周高位，阿拉比卡咖啡下跌

路透纽约/伦敦1月20日 - 原糖期货周二升至七周高位，因巴西恢复征收汽油税，预料将提振乙醇的使用。阿拉比卡咖啡期货下跌，创三个月来最大单日跌幅，因预期巴西降水。

洲际交易所(ICE)可可期货下跌。

周一美国为马丁路德金纪念日，纽约市场休市，原糖和阿拉比卡咖啡期货市场周二成交热络。

巴西政府周一恢复一项汽油和柴油的燃料税，带动原糖期货飙升。

3月原糖 上升0.50美分，或3.3%，收报每磅15.83美分，盘中升至七周高位15.85美分。

3月白糖期货 收高10美元，或2.5%，收报每吨407.30美元。

近月3月阿拉比卡咖啡期货 下跌6.7美分，或3.9%，收报每磅1.643美元。3月罗布斯塔咖啡 跌21美元，或1.1%，收报每吨1,950美元

纽约3月可可价格 跌17美元，或0.6%，收报每吨2,925美元。伦敦5月可可 下跌15英镑，或0.8%，收报每吨1,990英镑。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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