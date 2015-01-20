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市场报道 | 2015年 1月 21日 星期三 05:17 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.02%，Nasdaq指数上升0.44%

路透纽约1月20日 - 美国股市周二几无变动，因国际货币基金组织(IMF)下调今明两年经济成长预估，令投资者愈发臆测全球主要央行将采取更积极举措，推动经济改善。

道琼工业指数 收高3.66点，或0.02%，至17,515.23点；标准普尔500指数 收升3.13点，或0.15%，至2,022.55点；Nasdaq指数 升20.46点，或0.44%，收报4,654.85点。(完)
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