《全球汇市》美元兑日圆上涨，受助于中国数据和押注日本央行会放宽政策

* 油价下跌和股市交投震荡限制美元涨势

* IMF预期美国经济成长速度比其他主要经体更快

* 在周四欧洲央行政策会议前，欧元持于11年低位之上

* 预期欧洲央行将采取进一步行动；希腊选举在即也使欧元受压

路透纽约1月20日 - 美元兑日圆周二上升至一周高位，因中国经济增长放慢的程度不如许多人原先担心的严重，且交易商臆测日本央行可能放宽政策，限制对避险日圆的需求。

国际货币基金组织(IMF)在最新的经济预估中，预期美国经济增长速度较其他主要经济体更快。消息也推高美元。

“日本的政策将可能会保持宽松，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)最终将收紧政策，美元兑日圆因此受到支撑，”Wells Fargo Securities汇市策略师Eric Viloria说。

中国2014年经济增速降至7.4%，为24年来最低，但基本实现了“7.5%左右”的年初目标，且高于分析师的预估。

美元/日圆 上涨1.1%，报118.80日圆，稍早触及118.87日圆。

美元升幅受限，因油价续跌在今日大部份时间拖累美股表现，美股在尾盘反弹。

美国原油结算价报每桶46.39美元，下跌2.30美元，或4.7%，标普500指数收升0.15%。

日本央行周二开始召开为期两日的政策会议。

欧元承压，没有对1月德国分析师和投资者信心上升的调查作反应，因投资者预计欧洲央行周四可能宣布购买主权债，以阻止通缩在欧元区蔓延。

“唯一的意外是欧洲央行不宣布量化宽松政策(QE)。问题是QE规模有多大，”Action Economics汇市研究部董事Ron Simpson说。

接受路透调查的交易商预期欧洲央行周四将宣布6,000亿欧元主权债购买计划。

希腊大选将在周日举行，民调显示，反对国际救助计划的左翼激进联盟党(Syriza)的支持率领先，加重欧元的压力。

欧元/美元 跌0.5%，报1.1548美元，周五触及11年低位1.14595美元。