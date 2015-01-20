美国股市：几近收平，对欧洲央行祭出量化宽松的憧憬升温

摩根士丹利 公布固定收益证券、外汇和大宗商品交易(FICC)营收重挫81%；不过季度获利增长，因法律成本大幅减少，该公司股价小跌0.4%至34.75美元。

福汇(FXCM) 股价狂泻87.3%至1.60美元，成交爆量超过9,100万股，创下该股史上单日最大成交量。散户外汇交易商福汇在上周瑞士意外宣布弃守瑞郎上限后，损失2亿美元，之后提出救援贷款细节。

美国股市收盘后，Netflix 股价飙升12.1%，报391美元，此前该公司公布季度营收增长26.3%； IBM 公布业绩后，股价下跌1.6%，至154.51美元。

纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为1,894与1,207，比率为1.57:1；Nasdaq市场下跌股和上涨股家数分别为1,639和1,128，比率为1.45:1。

47只标普500指数成份股触及52周新高，17只触及52周新低；70只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，109只触及新低。

成交量温和，根据BATS Global Markets数据，美国各证交所总计成交约72亿股，大致接近本月至目前为止的均值72.9亿股。(完)