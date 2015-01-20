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亚洲 | 2015年 1月 21日 星期三 06:21 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月20日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 36.29 +0.60 +1.68 917305

搜狐 54.56 +4.62 +9.25 636671

网易 111.07 +2.37 +2.18 546510

百度 220.36 +0.17 +0.07 2556123

台湾

台湾积体电路 23.09 +0.49 +2.17 3504747

联电 2.38 +0.04 +1.71 212532

日月光 6.41 -0.07 -1.08 376735

硅品精密 7.73 +0.00 +0.00 1315738

和信超媒体 0.82 -0.00 -0.01 72460

友达 5.78 +0.12 +2.12 398941

中华电信 30.11 +0.21 +0.70 33951

台湾国际航电 52.62 -0.21 -0.40 1224824

香港

中国移动 63.46 +0.46 +0.73 176421

中国联通 15.26 +0.35 +2.35 104779

中国电信 56.01 -0.28 -0.50 14779

中芯国际 4.54 +0.04 +0.89 5966

电讯盈科 6.83 +0.06 +0.89 31731

(完)

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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