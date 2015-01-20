《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月20日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 36.29 +0.60 +1.68 917305
搜狐 54.56 +4.62 +9.25 636671
网易 111.07 +2.37 +2.18 546510
百度 220.36 +0.17 +0.07 2556123
台湾
台湾积体电路 23.09 +0.49 +2.17 3504747
联电 2.38 +0.04 +1.71 212532
日月光 6.41 -0.07 -1.08 376735
硅品精密 7.73 +0.00 +0.00 1315738
和信超媒体 0.82 -0.00 -0.01 72460
友达 5.78 +0.12 +2.12 398941
中华电信 30.11 +0.21 +0.70 33951
台湾国际航电 52.62 -0.21 -0.40 1224824
香港
中国移动 63.46 +0.46 +0.73 176421
中国联通 15.26 +0.35 +2.35 104779
中国电信 56.01 -0.28 -0.50 14779
中芯国际 4.54 +0.04 +0.89 5966
电讯盈科 6.83 +0.06 +0.89 31731
(完)
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Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
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(整理 杜明霞)