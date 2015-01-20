欧洲经济指标预测--2015年1月21日-1月28日****

更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆升至八周高位，因风险胃纳改善

* 美国10年期公债收益率触及六周高位 * FBI局长科米遭解雇的影响目前已减弱 (新增文末表格) 路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债 标售获格外疲弱需求后，美债收益率小幅反弹。 另外一种避险货币--瑞郎也下跌，因风险意愿整体上升。 法国农业信贷银行外汇策略师Vassili Serebriakov称，10年期美债标售需求疲弱，油 价触及近期高位，提振了公债收益率，扶助美元上涨。 10年期美债标售结果显示投资人需求疲弱后，指标10年期美债收益率 触及盘 中高位。 美国原油 周三触及一周高位，结算价升1.45美元，报每桶47.33美元。 “美元兑日圆上涨，说明风险意愿上升，主要体现在商品市场中，”Tempus Consultin g外汇交易员Juan Perez称。 市场看似暂时忘记了周二稍晚美国总统特朗普意外解雇美国联邦调查局(FBI)局长科米 的事情。 特朗