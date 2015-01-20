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市场报道 | 2015年 1月 21日 星期三 07:30 BJT

****欧洲经济指标预测--2015年1月21日-1月28日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值
    
    1月19日当周  

    1月21日(三)     
    
    0930  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果           1月          2-7-0      2-7-0
　　                                                          (升息-不变-降息)
    0930  英国请领失业金人数(万人)                     12月       减少2.50   减少2.69
             按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率  截至11月三个月      5.9%       6.0%
             平均每周薪资所得(较上年)             截至11月三个月     +1.7%      +1.4%
             平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至11月三个月     +1.9%      +1.6% 
    1000  瑞士ZEW投资者信心指数                         1月            --       负4.9
        
    1月22日(四)
    0900  意大利工业订单(经季节调整，较前月)           11月            --       +0.1%
                       (未经季节调整，较上年同期)                      --       -0.2%
    0900  意大利工业销售(经季节调整，较前月)           11月            --       +0.4%
                       (未经季节调整，较上年同期)                      --       -0.7%
    0930  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)             12月          90.00     134.14           
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                          --       66.98
    1000  意大利经季节调整零售销售(较前月)             11月            --        持平
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                       --       -0.8%   
    1100  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               1月            正5        正5
    1245  欧洲央行再融资利率                            1月            --       0.05%
                  存款利率                                             --      负0.2% 
    1500  欧元区消费者信心指数                       1月初值       负10.50    负10.90 
    
    
    1月23日(五)
    0800  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        1月初值          48.1       47.5
                   服务业PMI                                          50.7       50.6
                   综合PMI                                             --        49.7  
    0830  德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        1月初值          51.7       51.2
                   服务业PMI                                          52.5       52.1
                   综合PMI                                             --        52.0
    0900  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)            12月初值           --    顺差40.4
    0900  欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)      1月初值          51.0       50.6
                   服务业PMI                                          52.0       51.6
                   综合PMI                                            51.8       51.4       
    0930  英国零售销售(较上月)                         12月          -0.6%      +1.6%
                     (较上年同期)                                    +3.0%      +6.4%
             扣除能源的零售销售(较上月)                              -0.7%      +1.7%
                               (较上年同期)                          +3.3%      +6.9%  
    
    1月26日当周  

    1月26日(一)     
    0900 德国IFO企业景气判断指数                        1月           --        105.5
             IFO企业现况指数                                          --        110.0
             IFO企业预期指数                                          --        101.1
    1000  欧元区零售销售(较前月)                        12月          --        +0.6%
                          (较上年同期)                                --        +1.5%
       
    1月26-30日
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)                1月          +0.2%      +0.3%
                            (较上年同期)                             +7.5%      +8.5%   
    
    1月27日(二)     
    0745  法国企业景气指数                              1月           --           99
    0930  英国国内生产总值(GDP)(较前季)             第四季初值        --        +0.7%
                 (较上年同期)                                         --        +2.6%
    
    1月27-30日
    0700  德国进口物价(较前月)                         12月           --        -0.8%
                     (较上年同期)                                     --        -2.1%
    0700  德国实质零售销售(较前月)                     12月           --        +1.0%
                      (较上年同期)                                    --        -0.8%  
    
    1月28日(三)     
    0700 德国Gfk消费者信心指数                          2月           --         9.0
    0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     12月           --        1.29
    0745 法国消费者信心指数                             1月           --          90
    (完)
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