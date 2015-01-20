版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 21日 星期三 07:33 BJT

《焦点》美国摩根士丹利营收环境改善，但奖金占比减小

由于政府对资金的要求愈加严格，摩根士丹利一直在缩减债市业务的，该行已表示，目前将更多重心放在投资报酬，而非营收。但其经调整后的季度股东权益报酬率(ROE)下跌至4.5%，远低于执行长戈尔曼所要求最低10%的水准。

在该行重要性与日俱增的财富管理业务，营收增长2.4%，至38亿美元。但包含经调整的税前利润率为19%，也低于戈尔曼所设定最低20%的标准。

谘询顾问业务的营收成长8.2%，至4.88亿美元，法律支出则从14忆美元，大幅下降至2.84亿美元。

总体而言，分配给普通股东的获利提升至9.2亿美元，或每股0.47美元，较上年同期的3,600万美元或每股0.02美元明显增加。

据汤森路透I/B/E/S计算，摩根士丹利经调整的获利为每股0.39美元，逊于分析师预估的每股0.48美元。(完) (编译 张荻/许娜/陈宗琦；审校 张涛/杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐