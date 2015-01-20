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市场报道 | 2015年 1月 21日 星期三 07:27 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月21日-1月28日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

1月19日当周

1月21日(三)

1200 美国抵押贷款市场指数 1月16日当周 -- 492.0

再融资指数 -- 2,245.8

1330 美国房屋开工年率(万户) 12月 104.0 102.8

建筑许可年率(万户) 105.5 105.2

1330 加拿大趸售贸易(较前月) 　 11月 -0.1% +0.1%

1500 加拿大央行利率决议 -- 1.00% 1.00%

1月22日(四)

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月17日当周 30 31.6

四周均值(万人) -- 29.8

续请失业金人数(万人) 1月10日当周 241.0 242.4

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 11月 -- +0.6%

(较上年同期) -- +4.5%

房价指数 -- 215.4

1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 54.0 53.9

1600 美国堪萨斯联储综合指数 1月 -- 正8

制造业指数 -- 正9

1月23日(五)

1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.6% -0.4%

(较上年同期) +1.5% +2.0%

央行核心CPI(较前月) -0.4% -0.2%

(较上年同期) +2.2% +2.1%

1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 -0.2% 持平

1500 美国成屋销售年率(万户)　　　　　　　　　　　　　 12月　　 506　　 493

1500 美国领先指标(较前月) 12月　　 　+0.4% +0.6%

1月26日当周

1月26日(一)

1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 53.5

Markit服务业PMI 1月初值 -- 53.3

1530 美国达拉斯联储制造业指数 1月 -- 4.10

1月27日(二)

1330 美国耐久财订单 12月 +0.5% -0.9%

扣除运输的耐久财订单 +0.5% -0.7%

扣除国防的耐久财订单 -- -0.3%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.5%

1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 11月 +0.8% +0.8%

未经季节调整房价指数(较前月) 　 -- -0.1%

房价指数(较上年同期) +4.5% +4.5%

1500 美国消费者信心指数 1月 94.4 92.6

1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 45.0 43.8

1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 1月 -- 正7

1月28日(三)

-- 美国建筑许可年率(万户) 12月修正值 -- --

1900 美国联邦基金利率目标 -- -- 0-0.25% (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 郑茵 审校 李爽)
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