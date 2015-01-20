美国与加拿大经济指标预测--1月21日-1月28日****

《汇市简讯》欧元/美元守住支撑位，但仍走势沉重
2220GMT * 欧元/美元亚洲开盘小幅下滑，此前测试位于1.0850/50的支撑位 * 自法国总统大选第一轮投票以来，欧元/美元已经在1.0850/60之间触底反弹五次 * 200日移动均线切入位1.0827有更多支撑，是第二道支撑位 * 10年期美债收益率升至2.41%，帮助支撑美元 * 1.0900之前有欧元/美元卖盘，10日移动均线切入位1.0912构成阻力 (完) (编译 杜明霞；审校 戴素萍)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月19日当周
1月21日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 1月16日当周 -- 492.0
再融资指数 -- 2,245.8
1330 美国房屋开工年率(万户) 12月 104.0 102.8
建筑许可年率(万户) 105.5 105.2
1330 加拿大趸售贸易(较前月) 11月 -0.1% +0.1%
1500 加拿大央行利率决议 -- 1.00% 1.00%
1月22日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月17日当周 30 31.6
四周均值(万人) -- 29.8
续请失业金人数(万人) 1月10日当周 241.0 242.4
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 11月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +4.5%
房价指数 -- 215.4
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 54.0 53.9
1600 美国堪萨斯联储综合指数 1月 -- 正8
制造业指数 -- 正9
1月23日(五)
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.6% -0.4%
(较上年同期) +1.5% +2.0%
央行核心CPI(较前月) -0.4% -0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.1%
1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 -0.2% 持平
1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 506 493
1500 美国领先指标(较前月) 12月 +0.4% +0.6%
1月26日当周
1月26日(一)
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 53.5
Markit服务业PMI 1月初值 -- 53.3
1530 美国达拉斯联储制造业指数 1月 -- 4.10
1月27日(二)
1330 美国耐久财订单 12月 +0.5% -0.9%
扣除运输的耐久财订单 +0.5% -0.7%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.3%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.5%
1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 11月 +0.8% +0.8%
未经季节调整房价指数(较前月) -- -0.1%
房价指数(较上年同期) +4.5% +4.5%
1500 美国消费者信心指数 1月 94.4 92.6
1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 45.0 43.8
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 1月 -- 正7
1月28日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 12月修正值 -- --
1900 美国联邦基金利率目标 -- -- 0-0.25% (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 郑茵 审校 李爽)
2220GMT * 欧元/美元亚洲开盘小幅下滑，此前测试位于1.0850/50的支撑位 * 自法国总统大选第一轮投票以来，欧元/美元已经在1.0850/60之间触底反弹五次 * 200日移动均线切入位1.0827有更多支撑，是第二道支撑位 * 10年期美债收益率升至2.41%，帮助支撑美元 * 1.0900之前有欧元/美元卖盘，10日移动均线切入位1.0912构成阻力 (完) (编译 杜明霞；审校 戴素萍)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月10日(三) 2245 新西兰食品价格指数(较前月) 4月 -- -0.3% 5月11日(四) 2230 新西兰制造业表现指数(PMI) 4月 -- 57.8 5月12日(五) 暂无重要经济数据公布 5月15日当周 5月14日(日) 2145 新西兰零售销售(较前季) 第一季 -- +0.8% (较上年同期) -- +4.2%
* 美国10年期公债收益率触及六周高位 * FBI局长科米遭解雇的影响目前已减弱 (新增文末表格) 路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债 标售获格外疲弱需求后，美债收益率小幅反弹。 另外一种避险货币--瑞郎也下跌，因风险意愿整体上升。 法国农业信贷银行外汇策略师Vassili Serebriakov称，10年期美债标售需求疲弱，油 价触及近期高位，提振了公债收益率，扶助美元上涨。 10年期美债标售结果显示投资人需求疲弱后，指标10年期美债收益率 触及盘 中高位。 美国原油 周三触及一周高位，结算价升1.45美元，报每桶47.33美元。 “美元兑日圆上涨，说明风险意愿上升，主要体现在商品市场中，”Tempus Consultin g外汇交易员Juan Perez称。 市场看似暂时忘记了周二稍晚美国总统特朗普意外解雇美国联邦调查局(FBI)局长科米 的事情。 特朗