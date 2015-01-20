金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览

路透1月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上涨0.5%，收报957.28点。

中国股市：沪综指收涨1.8%，中小盘股全面活跃助大盘技术性反弹

香港股市：恒生指数收高，受内地股市反弹及中国GDP数据激励

中国汇市：GDP数据向好提振人民币止跌回升，但套利盘将压制短期升势

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巴西股市：小幅收高，受巴西国家石油公司(Petrobras) 股价上扬带动，此前该公司称将把增加的燃料税转嫁给消费者，而非自行吸收。巴西指标股指Bovespa指数 终止两日上涨走势，收盘上涨0.25%，报47,876.66点。

巴西汇市：拉美货币上涨，受中国经济成长数据优于预期提振。雷亚尔兑美元 收盘报2.6130/50，上交易日收盘报2.6545/60。

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南非股市：在黄金类股带动下上涨，因金价冲上四个半月高点；此间最大黄金生产商AngloGold Ashanti 跳涨4%至134.40兰特，为今日表现最佳之绩优股，今年以来涨幅超过32%。指标Top-40绩优股指数 上涨0.2%至43,075点。综合指数 上涨0.26%，至49,124点。

南非汇市：兰特基本持稳，但南非央行降息预期可能令南特后市承压

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印度股市：盘中创历史新高，收涨近2%，连续四日上涨，对国内经济的期望带动绩优股上扬，区域股市表现强劲也带来助力。指标BSE指数 涨1.85%，报28,784,67点，盘中一度上涨多达2%至纪录高位2,8829.29点。NSE指数 收高1.69%，报8,695.60点，此前一度涨1.83%至8,707.90的历史高点。

印度汇市：卢比兑美元 小幅上涨，收报61.69/70，周一收盘价为61.71/72；涨势是受到此间股市上涨带动，但受到亚洲货币下跌压抑。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌1.34%，报756.270点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.68%，报414.23点。