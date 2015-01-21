国际油市：美国油服企业预计，钻井活动料将随油价下跌而持续减少

更新版 1-亚洲经济：IMF称亚洲面临保护主义升温带来的风险
路透新加坡5月9日 - 国际货币基金组织(IMF)称，如果全球金融环境突然收紧，或保护主义贸易政策升温，亚洲经济前景面临“极大”不确定性和下行增长风险。
“我们可以从之前的周期来看出端倪，”Halliburton总裁Jeff Miller在周二的分析师电话会议上表示。“尽管历史不尽然会重覆，但有时有它的韵律。”
Baker Hughes和Halliburton的高层主管表示，钻具数量在2001-2002年和2008-2009年油价下滑时的变化，现在正好为这次的走势提供线索。
“这些(过去)的例子是，钻具数量在三个季度中从高峰降至低位，经历了迅速的修正，”Miller表示。
根据Baker Hughes公布的周度调查，在2001年7月和2002年4月之间，原油钻具数量(今日规模的五分之一)从223个锐减35%至145个。同期，油气钻具总数量从近1,300个降至738个。
这次类似的转变可能意谓着，石油钻具数量自10月开始下滑，或许到年中才会触底。
Baker Hughes周二表示，2015年其将削减资本支出20%，并警告钻具数量将持续减少。Baker Hughes预期2015年第一季平均钻具数量将较上一季的平均值减少15%。
“过的的教训是，当市场往下时，是急转直下，”Baker Hughes执行长Martin Craighead在电话会议上表示。“1990年代三次低迷期的每一次，北美钻具数量在短短12个月内减少40-60%。”(完) (编译 李婷仪/戴素萍 审校 杜明霞/李春喜)
路透新加坡5月9日 - 国际货币基金组织(IMF)称，如果全球金融环境突然收紧，或保护主义贸易政策升温，亚洲经济前景面临“极大”不确定性和下行增长风险。
路透台北5月9日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的10年增额公债106/4R期 得标利率 1.139%，略微于低市场预估的1.14-1.16%。 106/4R期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额614.5亿台币，投标倍数为2.46倍。此期公债将在 周五(12日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/4R 10 250.000 1.1250 1.1390 0.9900-1.1390 106/5 5 250.000 0.7500 0.7690 0.6000-0.7690 106/4 10 300.000 1.1250 1.1340 0.9000-1.1340 106/3 20 250.000 1.7500 1
路透上海5月9日 - 中国金融期货交易所周二主要合约跌势缩减，银行间市场情绪亦有缓和，10年国债收益率在站上3.60%后涨势收敛并趋稳，同期限国开债收益率则继续小幅上行。