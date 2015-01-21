国际油市：美国油服企业预计，钻井活动料将随油价下跌而持续减少

“我们可以从之前的周期来看出端倪，”Halliburton总裁Jeff Miller在周二的分析师电话会议上表示。“尽管历史不尽然会重覆，但有时有它的韵律。”

Baker Hughes和Halliburton的高层主管表示，钻具数量在2001-2002年和2008-2009年油价下滑时的变化，现在正好为这次的走势提供线索。

“这些(过去)的例子是，钻具数量在三个季度中从高峰降至低位，经历了迅速的修正，”Miller表示。

根据Baker Hughes公布的周度调查，在2001年7月和2002年4月之间，原油钻具数量(今日规模的五分之一)从223个锐减35%至145个。同期，油气钻具总数量从近1,300个降至738个。

这次类似的转变可能意谓着，石油钻具数量自10月开始下滑，或许到年中才会触底。

Baker Hughes周二表示，2015年其将削减资本支出20%，并警告钻具数量将持续减少。Baker Hughes预期2015年第一季平均钻具数量将较上一季的平均值减少15%。

“过的的教训是，当市场往下时，是急转直下，”Baker Hughes执行长Martin Craighead在电话会议上表示。“1990年代三次低迷期的每一次，北美钻具数量在短短12个月内减少40-60%。”(完) (编译 李婷仪/戴素萍 审校 杜明霞/李春喜)