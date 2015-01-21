《焦点》丹麦誓言将维持紧盯欧元汇率政策，周四可能再度降息

丹麦和欧元区汇价的连动性要比瑞郎紧密许多。“丹麦克朗其实就是欧元的分身，这一点和瑞郎大不相同，”曾任欧洲央行金融市场业务主管的Francesco Papadia说。“丹麦克朗盯汇率已有数十年之久，先是与德国马克挂勾，然后改和欧元挂勾，因此难以对其进行投机操作。”

不过去年9月时丹麦央行抛售克朗干预汇市，汇价自9月以来就紧抓住汇率区间高端。克朗被视为是相对较安全的资金避风港，而丹麦利率政策虽然一向和欧洲央行亦步亦趋，但实质利率比欧洲央行水平略高一筹，直到丹麦周一把利率降至负0.2%情况才出现变化。

那些被瑞士央行上周四意外之举吓到的交易商，现在有更多理由买进丹麦克朗，因为他们不想在万一丹麦也跟进瑞士时重蹈覆辙。

**扩大汇率浮动区间**

部分分析师认为，丹麦可能放松对汇率政策的积极控制程度。

“如果有大规模投机压力推升克朗，丹麦央行可能不得不接受克朗汇价高于央行过去几年力守的区间，这个可能性不能排除。”瑞典商业银行(Handelsbanken)首席分析师Jes Asmussen说。

“但就我来看，很难想像央行会迫于形势到让克郎突破ERM2协议所允许的2.25%波幅。”

目前为止，丹麦央行一直抛出克朗来压低汇价。但如果ERM2官方浮动区间被突破，连欧洲央行都会被牵连到这场汇率战。

大多数分析师已预估，如果欧洲央行周四一如预期宣布量化宽松(QE)方案，丹麦央行可能会在当天再度降息。欧洲央行QE可能导致欧元下滑。

如果丹麦央行如少数分析师所料的降息0.10个百分点，指标政策利率将从负0.20%降至负0.30%。