《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月21日

*工商时报：
--立法院会三读通过劳基法修正案，未来劳工债权将提升到第一顺位、与银行债权相同，同时扩大积欠工资垫偿基金垫偿范围，预估有670万名劳工受惠。
--陆客自由行试点城市再开放，交通部观光局长谢谓君证实，两岸观光小两会将在春节前后磋商，再增加开放十个陆客自由行城市，并将以直航城市为主。
--行政院长毛治国拍板成立〞竞才策略推动小组〞，决定将弹薪方案三年延长为五年，吸引教育及高阶研究人才。
--〞两岸农渔业座谈交流会暨第5届两岸农民基层合作经济组织恳谈交流会〞昨天在福建平潭登场。大陆国台办主任张志军在台湾去年九合一大选后，首次公开出席涉台活动，他重申今年元旦对台政策的六字箴言：〞稳定、发展、利民〞，将两岸红利惠及更多基层民众，更是国台办今年的重要工作。
--金管会20日公布调查，台湾金融机构对瑞士曝险额达1,666亿台币，其中寿险业投资1,397亿最多；银行则有直接投资179亿及授信34亿台币；基金投资瑞士也有46亿台币、券商受托买卖则有8.18亿。金管会表示，目前对瑞士曝险额都占各金融业投资或授信的比重极低，且金融机构都会密切注意相关市场及国家风险，必要时会进行停利停损。
*经济日报：
--国发会表示，台湾工作人口数在今年达到最高峰，估总人数为1,737万人，但明年起台湾工作人口将一路下滑，推估从明年起至2060年，台湾工作人口每年平均将减少18万人，劳动力恐将出现大缺口。
--根据券商公会统计，台湾2014年对香港市场复委托交易下单量，比前一年度大幅成长六成以上，大陆市场成长更可怕，沪港通去年11月中开通，使得大陆市场的复委托交易量，去年出现超过十倍速的成长。
--金管会今年对金融机构启动第一波金融检查，将看三大重点：包含：业务的利害关系人、风险控管是否到位、消费者公平性。外资银行高层主管指出，对大陆授信部位偏高、衍生商品业务做的多，以及消费金融业务量大的三大类银行，将成为今年金融检查的主要对象。
--财政部下周将召开公股金融机构季报会议，盯上两大议题，包括公股银行对不动产授信风险控管，及布局亚洲市场的推动进度，为因应房市反转风险可能升高，大型行库已纷纷采取调高利率等措施。。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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中国报摘
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(记者 高洁如; 审校 黄凯)