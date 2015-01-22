专栏节选：新的货币海啸来临，瑞士央行的奇袭--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月22日出版的当期「老谢开讲」专栏) 元月十五日，瑞士央行祭出震惊全世界金融市场的超级大动作，宣布结束三年来实施一．二瑞士法郎兑一欧元的汇率底线，等于是让瑞士法郎「脱欧」，瑞士央行总裁Thomas Jordan主导了这个奇袭动作，杀市场一个措手不及，全球金融市场出现激烈震荡，这像一场金融大海啸来袭，对欧洲及全球金融市场都带来巨大波澜。

首先来看，瑞士央行弃守与欧元挂钩机制，瑞士金融市场受到极大「惊吓」，瑞士股市当天一度重挫一二八七．七五点，最后收盘仍大跌八一六．○九点，瑞士股市从才刚创六年新高的九二九二．四四点急杀到七八五二．八三点，创了两年新低纪录。可怕的是，撤守欧元挂钩机制，瑞士法郎兑美元从一．○二四盘中一度急升四一％，最高写下○．六九五的纪录，目前在○．八七九五左右。

**瑞士央行撤守挂钩机制，宛如「货币海啸」**

其实最令市场震惊的是，瑞士央行总裁不到一个月前，仍信誓旦旦要扞卫汇率，副总裁也称这是「货币基石」，绝不改变，没想到说变就变，瑞士央行食言，成了千夫所指对象，也等于是瑞士央行在这一波货币战争中率先缴械投降。

虽然瑞士央行此举实有很多难言之隐，但是瑞士法郎走高，宛如「货币海啸」，瑞士本身也是惨输。瑞郎升值，影响瑞士企业盈利，瑞士股市大跌，单是市值至少就蒸发一千亿美元。瑞士的银行股顿时成了重灾区，当天瑞士银行股价重挫一五．九％，瑞士信贷跌二○．六％，宝盛银行跌二三．五％，瑞士知名精品历峰集团重挫二○．六％，Swatch重挫一九．三％，瑞士楼市也面临极大调整压力，外界形容瑞士是这一次货币战争的第一个战败国。

但是瑞士央行给全球金融市场上了这一课，必须回到问题的本质，首先是瑞士央行为何要撤销汇率上限？撤销汇率上限对瑞士经济的影响及瑞士央行往后应变之道，及欧洲未来何去何从？全球汇市未来会有什么巨大撞击？这是面对瑞士央行突击，全球投资人要认清的事实真相。

首先来看，瑞士央行为何要出此下策？这得话说从前。二○一一年欧猪五国深陷债务危机，欧盟濒临解体，避险资金疯狂涌入瑞士法郎，逼得瑞士央行只好冒险一搏，把汇率上限订在一．二瑞郎兑一欧元；虽然成功让币值暂时稳定下来，却也让瑞士央行资产负债表不断膨胀，已到了接近不可收拾的地步。

瑞士央行从一一年九月实施汇率限制后，已花费一九九九亿瑞士法郎来干预汇市。瑞郎与欧元挂钩之前，瑞士央行外汇存底规模是二六七三亿瑞郎，现在则倍增到五○五二亿瑞郎，已接近瑞士全年ＧＤＰ（国内生产毛额）的八成，而这其中欧元又占了最大比重，瑞士央行不想再扩大资产负债表规模，只好认输先投降。

**欧洲央行ＱＥ在即，瑞士首先停损认赔**

而促成瑞士央行如此大动作的背后主因，是欧洲央行量化宽松在即，欧元区将加大力道印钞票，欧元势必更贬，瑞士央行持有大量欧元，本身已是输家，这次等于停损认赔，因为这次脱钩，至少要面对六百亿瑞郎的损失，这是不得不壮士断腕的大动作，因为后续欧元再贬，瑞士央行损失会更大。

瑞士央行在这场货币战争中，等于是率先战败离场，但瑞士央行提前出手，可能加速逼出欧洲央行的ＱＥ（量化宽松货币政策），面对瑞士央行提前摊牌，欧洲央行总裁德拉吉（Mario Draghi），如何出手打下一张牌，将成瞩目焦点。目前比较可能的内容是，欧洲央行至少有五千亿欧元用来买国债，二五○○亿欧元买非金融企业债。德国《明镜周刊》则报导，德拉吉已向德国总理梅克尔及财长萧伯乐提出建议案，由欧元区十九个成员国各自购买本国债券，以分摊买卖亏损的风险。

欧洲央行这一出手，将使欧元更加弱势，因为瑞士央行弃守底线，也等于不必再出手买进欧元，欧元支撑力道更弱。目前欧元已从一．三九九下杀到一．一四六，一五年见到欧元与美元一比一的局面机率恐怕不小，而英镑跌破一．五的机率也很大。

过去两年，瑞士法郎结合汇价偏弱及低息两大诱因，成了利差交易融资货币的首选，媲美日圆，短线欧元卖压最大，欧元会成为利差交易的最大目标。另外，瑞士法郎这个弃守动作，也苦了在欧债危机后借入瑞郎的其他非欧元区国家，像是波兰、匈牙利等东欧国家。像波兰大约七十万家庭的房屋贷款选择用瑞士法郎计价，瑞郎急升，意味了这些家庭还款金额也将大增，业主无不叫苦连天。

这次瑞士法郎弃守，也牵动欧洲除欧元、英镑外的货币贬值态势，像是波兰币从二．九八七贬到三．七六二，匈牙利币从二一一．一五急跌到二七九．五六，捷克币也从十八．五七九跌到二十四．二九六，瑞典克朗从六．三○五跌到八．二三二，挪威币受油价下跌影响，也从五．七五四跌到七．八五，稳定一段时间的冰岛克朗也从一一一．三急跌到一三五．二九，这一波的瑞士央行壮士断腕，让货币战更显凶险。

而这一波瑞郎「脱欧」，几乎是没有赢家，除了瑞士富豪购买力大增，境外资产变得便宜，也许可能增加英国房地产景气外，这一波瑞士法郎脱欧，几乎遍地是输家。

首先是外汇炒家及交易商几乎没顶，市场上，这些年流行借瑞郎来从事套利交易，美国这个月瑞郎净空单部位更创下一三年六月以来新高，这回炒家亏损一成至九成，有的可说几乎没顶，美国最大外汇交易商ＦＸＣＭ直指有客户欠款二．二五亿美元，可能面临断头命运，纽西兰也传外汇商倒闭的事件。

其次是瑞士的经济可能大受冲击，瑞士央行一一年九月设立汇率上限，是为了防止瑞郎升值过高，打击国内出口商的竞争力，现在撤销汇率上限，将让瑞郎大升，国内通缩压力更大，出口商更是叫苦连天，打击最大的是瑞士精品业及旅游业，出口商直指央行让他们承受海啸般撞击，本来瑞士产品及服务价格已高，这回瑞郎升值，将进一步削弱瑞士制造业及旅游业的出口竞争力。

三是瑞士房地产受冲击。一直以来，瑞士的房地产对中国、中东及俄罗斯的买家很具吸引力，瑞郎升值让借贷成本上升，同时俄罗斯卢布大幅贬值，这对俄罗斯商人犹如双杀折腾。

四是瑞士老百姓受影响。瑞郎大涨一五％，瑞士央行持有大量欧元，若以五千亿瑞郎来计算，瑞士央行当下损失七五○亿瑞郎，或许需要纳税人分摊来抢救。另外，瑞士央行脱欧虽是合理之举，但央行决策者出尔反尔，反成国际笑柄，也让央行公信力大失，全球央行将陷入失去信任的危机，下一回合更激烈的货币战恐难避免。

**下一轮货币战争可能转向亚洲及新兴市场**

这场瑞郎脱欧战，瑞士以战败收场，下一轮的货币战争可能转向亚洲及新兴市场。瑞士富甲一方，且又身处欧洲，让瑞郎过去几年成为全球资金最佳避风港。瑞士央行在一一年被迫站上货币战最前线，无奈小国实力有限，最后只能投降。亚洲的台湾、韩国、泰国、马来西亚等国货币，一四年仍可藉美元升值来达成贬值目标，并且借助油价急跌压制通膨，但今年若少了强力美元加持，恐怕会面临更多挑战。

比较意外的是沉寂三年的黄金再起，金价在一一年九月从一九二三．七美元跌下来，最低跌到一四年十一月的一一三二．一一美元。一五年元月起，金价从一一四五．一美元起涨，悄悄来到一二八一．二七美元，大约上涨一二％；白银也从十五．五二拉升到十七．七美元，白金从一一七三．二涨升到一二六二．七美元。

在美元独强的年代，加上美国经济数据表现良好，美国升息在即，理论上，这是黄金与稀有金属的天敌，但是跌了三年的金价仍然弹升一成以上，这代表全世界有钱人正在为资金寻找一个安全避风港，目的不在寻求高回报，而是「安全」。

而这正照映出全世界金融市场背后的「不平」，从一四年七月以来，油价急跌将近六成，首当其冲的俄罗斯砸出千亿美元扞卫卢布，同时又将俄罗斯利率一口气拉升到一七％，希望阻止资金外逃，但是卢布仍一度贬值到七十九．九一二五，俄罗斯拉高门槛，仍阻挡不了资金外逃。

**全球金融市场震荡将更加激烈**

反观瑞士却是钱满为患，在弃守欧元之前，瑞士为了驱赶热钱，率先实施负利率○．二五％，这回又降息两码，利率变成负○．七五％，但是资金仍打死不退。这次瑞士银行这个大动作，将让各国未来可能使出更多方式的奇袭手段以求自保，全球金融市场震荡必定更加激烈，让这个「不平」的世界添加更多变数。

例如，目前全世界利率差距会更大。全球主要国家利率都趋近于零，例如，美国○～○．二五％，欧洲央行○．○五％，日本是零，瑞士央行是负○．七五％。但是很多新兴国家利率仍居高不下，像是俄罗斯是一七％，乌克兰是一二．五％，巴西是一一．七五％，印度本来是八％，最近降息一码到七．七五％，中国原来是六％，最近降○．四个百分点成为五．六％，其他如印尼七．七五％，南非五．七五％，土耳其八．二五％。

这可以看出，有的国家钱满为患，有的国家需金孔急，这个不同的利率水准，也决定了资金流向，全球央行都在抢钱，而过去利息回报是决定资金流向的最关键因素，现在已不是唯一，「安全」才是资金最重要的考量。于是不平的世界，呈现出来的结果是有的地方淹大水，有的地方发生乾旱，世界是平的，但是资金的环境是十分的不平坦。

同样的不平坦，瑞士这次让瑞郎脱欧，也将使欧元区面临更沉重考验，最坏的情况是欧元区解体，欧元区最大的负担是希腊，这次希腊崛起一位四十岁政坛新人，左翼联盟（Syriza）领导人萨玛拉斯（Antonis Samaras），他被视为政坛一股清流，正在为沉沦腐败的希腊政坛注入一股活力，左翼联盟宣示不脱欧，但希腊压力一直没有解除。

当年欧元区的成立把很多经济水平不同的国家绑在一起，最后发现强国占尽优势，弱国更加无力，这回瑞士法郎脱欧，德国股市写下一○二九三．○四点的历史新高，可以想见德国是弱势欧元最大受益者，但希腊股市却创了七五六．八点的新低，这种强弱并存的景象，将增加欧元区统合的复杂性。

这次瑞士的脱欧行动，其实也给了像台湾这种小国经济体很大的启发，小国身处强国竞争，本身很难独善其身，这时候必须有小国战略，欧洲一些小国家，像比利时、荷兰、卢森堡，这次应变有道，值得台湾借镜。像台湾很多产业定位，未来必须适度调整，才能在中国新产业政策下走出自己的路。瑞士央行这次给全球上了这一课，可说是弥足珍贵。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。