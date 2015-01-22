专栏节选：瑞士央行再给欧元补一枪？--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月21日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 瑞士央行突然决定让瑞士法郎（以下称瑞郎）与欧元脱钩，表面上似乎没什么，却形成全球金融市场的大风暴；我们还不是很清楚事态最后会如何演变，但市场已经震撼不已了。

首先，根据芝加哥商品交易所的资料，在此之前，作空瑞郎的部位约三十亿美元，也就是赌瑞郎将对美元贬值；没想到瑞士央行宣布瑞郎与欧元脱钩后，瑞郎不贬反升，劲扬二○％，并造成至少一家主要的避险基金关闭。短期内，不知道还会有多少投机者，因为押错方向而含泪出场。

其次，瑞士央行先前为了阻升瑞郎，而将利率压低至负○．七五％，也让市场看贬瑞郎，可是这却让瑞郎成为欧洲融资抵押借款，或套利交易的资金来源。同样地，也要再等数周后，我们才能知道，哪些银行或基金，因负债骤升二成（瑞郎大涨二○％）而受到冲击。

欧洲央行于一月二十二日的会议中，敲定债券买回计画，该计画等同在市场上挹注更多欧元；如果需求不变，那便表示欧元汇价将下滑。

美国联准会在进行宽松货币操作时，买进的是全球最安全的金融工具--美国政府公债；联准会可持有债券直到到期日，且本金保证赎回。由于先前瑞士央行大买欧元阻升瑞郎，以致持有大量的欧元资产，但是近期欧元走势疲弱，该行恐将面临巨额亏损。

瑞士央行汇率政策急转弯，也将使市场不再相信该行，对日后其言论将有所质疑。因为在此之前，瑞士央行还多次向市场宣示扞卫瑞郎上限的决心，不让其对欧元升值。未来瑞士要执行货币政策时，将更为困难。

然而，更令人忧心的是，在对抗通缩上，瑞士央行根本就束手无策。通缩是二○一五年最让人害怕的经济问题，全球最重要的经济体，都面临物价上涨缓慢，甚至下跌。全面性物价下跌对消费者来说，或许是好事；但物价缓慢下跌，会让债务更难偿还，或打消企业的投资意愿，而消费者也会预期未来物价将更便宜而递延消费，这些都不是经济成长之福。

欧元的诞生，其实有点类似上世纪的金本位制，各国将货币汇率与金价连结，让主要国家在私人部门过度扩张债务；如同今天欧洲诸国面临的处境。只不过，货币连结对象由单一区域货币取代了黄金。但这样的货币连结关系，让政府在面对债务所引起的通缩时，无法采取刺激性的财政政策来因应。

造成当年景气大萧条的原因之一，就是在金本位制下，所采取对抗通缩的政策，出现非预期的影响。希望这一回欧洲会做得比较好。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。