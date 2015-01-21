中国货币市场：回购利率续涨但实际供给稍有改善，供求期限错配较明显

路透上海1月21日 - 中国银行间市场周三主要回购利率续涨，其中七天期取代14天领涨，幅度近20基点(bp)。虽然除国开行外的大型银行出资仍不算踊跃，但整体供给状况较上日已出现改善。惟因14天及以上品种与短期存在较大利差，供求期限错配情况相对明显。
交易员认为，月末和春节渐近，而且不排除还有新股发行，流动性预期相对谨慎。
上海一券商交易员表示，资金面“比昨天好一点，至少有人出钱了，尽管很多都是出14天以上的。”
她透露，就了解，一些基金公司融出14天资金报价在5.5%左右，个别的价格高至6%上方。因这个期限可以跨月，以5.5%的价格融入尚可接受。
华南一银行交易员并称，刚开盘时段资金面延续上日紧势，随后出资机构渐增。目前供给只能说有所改善，而未恢复到完全宽松状态。对于后市，因月末及春节现金备付，以及可能的IPO因素，市场谨慎心态居多。
央行公开市场在去年11月降息后仅进行一次正回购操作即收手至今，今日一级交易商继续上报正/逆回购，和三个月央票需求。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.7697 2.7471 +2.26
七天 3.9502 3.7657 +18.45
14天 5.1127 5.0747 +3.80
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.7850 1.1750 +161.00
七天 3.3000 2.8850 +41.50
14天 3.8600 3.6000 +26.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.0000 2.8900 +11.00
七天 4.0000 3.7300 +27.00
14天 5.3000 5.0000 +30.00
Shibor
其中:隔夜 2.7880 2.7070 +8.10
七天 3.8230 3.7820 +4.10
三个月 4.9000 4.8970 +0.30
----------------------------------------------------------(完)
(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)