瑞士金融：瑞郎升值将影响瑞士金融行业的获利能力--宝盛集团

《全球主要国家债券发行预告》--5月23日-5月30日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/23 英国 标售2036年到期、票息1/8%的公债 5/23 美国 发售两年期公债 5/23 德国 标售两年期公债 5/24 美国 发售两年期浮息债券 5/24 美国 发售五年期公债 5/24 德国 标售10年期联邦债券 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债
路透伯尔尼1月20日 - 瑞士第三大上市银行瑞士宝盛集团(Julius Baer) 执行长Boris Collardi周二表示，瑞士央行放弃瑞郎兑欧元上限的决定可能将影响到该国许多财富管理机构的获利能力，并加速行业整合。
瑞士央行上周出人意料地放弃已坚守三年之久的瑞郎/欧元汇价上限，震动金融市场。此举引发了市场对于出口型瑞士经济的担忧，瑞郎/欧元应声大涨。
Boris Collardi称，瑞郎升值可能让人忧虑许多瑞士的私人银行；这些银行的营收多数以外币计价。
“如果我们不采取行动的话，这将直接影响瑞士金融机构的获利能力，”Collardi称。
他称，瑞士央行的决定将导致一些银行的成本收益比上升，加大金融机构合并、出售或关门的压力。
他认为，未来五年内，瑞士很可能只剩下约100家财富管理机构。
据Collardi展示的幻灯片，从2005至2013年，瑞士私人银行数量已萎缩24%至139家，因利润率压力、监管成本上升，以及瑞士银行保密制度的终结都令市场进入整合。
宝盛集团周一表示，在瑞士央行弃守瑞郎兑欧元上限后，该集团并未立即录得亏损。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/23 英国 标售2036年到期、票息1/8%的公债 5/23 美国 发售两年期公债 5/23 德国 标售两年期公债 5/24 美国 发售两年期浮息债券 5/24 美国 发售五年期公债 5/24 德国 标售10年期联邦债券 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债
--中国保监会印发《关于债权投资计划投资重大工程有关事项的通知》，在风险可控的前提下，支持保险资金投资对宏观经济和区域经济具有重要带动作用的重大工程。
路透台北5月23日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单2,496.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --CITI发行2.9亿美元金融债。 --友邦保险(AIA)发行30年期零息金融债共5亿美元。 --台湾企银发行13亿台币金融债券。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)3,481.8亿台币： 5/24 1,062亿台币 5/25 10,404亿台币 5/26 3,980亿台币 5/29