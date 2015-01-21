瑞士金融：瑞郎升值将影响瑞士金融行业的获利能力--宝盛集团

路透伯尔尼1月20日 - 瑞士第三大上市银行瑞士宝盛集团(Julius Baer) 执行长Boris Collardi周二表示，瑞士央行放弃瑞郎兑欧元上限的决定可能将影响到该国许多财富管理机构的获利能力，并加速行业整合。

瑞士央行上周出人意料地放弃已坚守三年之久的瑞郎/欧元汇价上限，震动金融市场。此举引发了市场对于出口型瑞士经济的担忧，瑞郎/欧元应声大涨。

Boris Collardi称，瑞郎升值可能让人忧虑许多瑞士的私人银行；这些银行的营收多数以外币计价。

“如果我们不采取行动的话，这将直接影响瑞士金融机构的获利能力，”Collardi称。

他称，瑞士央行的决定将导致一些银行的成本收益比上升，加大金融机构合并、出售或关门的压力。

他认为，未来五年内，瑞士很可能只剩下约100家财富管理机构。

据Collardi展示的幻灯片，从2005至2013年，瑞士私人银行数量已萎缩24%至139家，因利润率压力、监管成本上升，以及瑞士银行保密制度的终结都令市场进入整合。