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货币新闻 | 2015年 1月 21日 星期三 09:53 BJT

投行观点：瑞银财富管理在瑞郎飙升后，削减瑞士股票仓位

路透伦敦1月20日 - 瑞银财富管理公司已经削减超配(overweight)的瑞士股票仓位，且腰斩低配(underweight)的瑞郎仓位；此前瑞士央行上周四意外决议弃守汇价底限，促使瑞郎飙升。

瑞银表示，瑞郎兑主要货币骤然升值，意味着2015年瑞士企业获利可能下滑5-7%；反观瑞士央行宣布决议前，市场普遍预估瑞士企业获利将成长10-12%。

“瑞士股票前景已然恶化，瑞郎已寻获新的水平，”瑞银财富管理全球投资长Mark Haefele在1月19日的客户报告中指出。

瑞银目前瑞士股票仓位为中性，对欧元区股票仓位则为超配。(完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
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