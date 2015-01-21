投行观点：瑞银财富管理在瑞郎飙升后，削减瑞士股票仓位

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月23日
--万科A称，拟通过下属公司出资50.31亿元人民币，与招银资本、长江招银共同设立两支专业商业地产投资基金，用于投资公司或下属控股子公司所持有的42项商业地产项目。
路透伦敦1月20日 - 瑞银财富管理公司已经削减超配(overweight)的瑞士股票仓位，且腰斩低配(underweight)的瑞郎仓位；此前瑞士央行上周四意外决议弃守汇价底限，促使瑞郎飙升。
瑞银表示，瑞郎兑主要货币骤然升值，意味着2015年瑞士企业获利可能下滑5-7%；反观瑞士央行宣布决议前，市场普遍预估瑞士企业获利将成长10-12%。
“瑞士股票前景已然恶化，瑞郎已寻获新的水平，”瑞银财富管理全球投资长Mark Haefele在1月19日的客户报告中指出。
瑞银目前瑞士股票仓位为中性，对欧元区股票仓位则为超配。(完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
--万科A称，拟通过下属公司出资50.31亿元人民币，与招银资本、长江招银共同设立两支专业商业地产投资基金，用于投资公司或下属控股子公司所持有的42项商业地产项目。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.6% +0.6% (较上年同期) +1.7% +1.7% 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 4月 -- 顺差31.01 0645 法国企业景气指数 5月 108 108 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 55.2 55.1 服务业PMI
--科通芯城主席兼行政总裁康敬伟表示，上周五已预期到会有一波针对中国科网企业的沽空报告出来，不过“公司在明，对方在暗”，难以避免攻击；由于沽空机构看来是中国公司，故已向警方报案，会尽快与第三方审计公司验证数据后，尽快发表报告及复牌。