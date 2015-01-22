主要国家经济指标预测--1月22日****

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月22日(四) 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 11月 -- +0.1% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.2% 0900 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 11月 -- +0.4% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.7% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 12月 90.00 134.14 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 66.98 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 11月 -- 持平 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -0.8% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 正5 正5 1245 欧洲央行再融资利率 1月 -- 0.05% 存款利率 -- 负0.2% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月17日当周 30 31.6 四周均值(万人) -- 29.8 续请失业金人数(万人) 1月10日当周 241.0 242.4 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 11月 -- +0.6% (较上年同期) -- +4.5% 房价指数 -- 215.4 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 54.0 53.9 1500 欧元区消费者信心指数 1月初值 负10.50 负10.90 1600 美国堪萨斯联储综合指数 1月 -- 正8 制造业指数 -- 正9 2100 新西兰政府债务与国内生产总值(GDP)之比 截止11月底 -- 27.0% 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -- +0.9% (较上年同期) -- +3.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月21日(三) 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 1月 0-9-0 2-7-0 (升息-不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 12月 减少2.97 减少2.50 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至11月三个月 5.8% 5.9% 平均每周薪资所得(较上年) 截至11月三个月 1.7% +1.7% 平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至11月三个月 1.8% +1.9% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 1月 负10.8 -- 1200 美国抵押贷款市场指数 1月16日当周 561.9 -- 再融资指数 2,746.1 -- 1330 美国房屋开工年率(万户) 12月 108.9 104.0 建筑许可年率(万户) 103.2 105.5 1330 加拿大趸售贸易(较前月) 11月 -0.3% -0.1% 1500 加拿大央行利率决议 -- 0.75% 1.00% 2145 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 12月 57.7 -- 2230 澳洲HIA新屋销售(较前月) 11月 +2.2% -- 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 卖超3,972 -- 外国投资日本股票(亿日圆) 卖超5,774 -- (完)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。