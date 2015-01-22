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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 08:24 BJT

****主要国家经济指标预测--1月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                         　公布时段       预估值      前值
    
    1月22日(四)
    0900  意大利工业订单(经季节调整，较前月)           11月            --       +0.1%
                       (未经季节调整，较上年同期)                      --       -0.2%
    0900  意大利工业销售(经季节调整，较前月)           11月            --       +0.4%
                       (未经季节调整，较上年同期)                      --       -0.7%
    0930  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)             12月          90.00     134.14
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                          --       66.98
    1000  意大利经季节调整零售销售(较前月)             11月            --        持平
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                       --       -0.8%
    1100  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               1月            正5        正5
    1245  欧洲央行再融资利率                            1月            --       0.05%
                  存款利率                                             --      负0.2%
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)               1月17日当周       30        31.6
              四周均值(万人)                                           --        29.8
              续请失业金人数(万人)                   1月10日当周      241.0     242.4
    1400  美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)     11月            --       +0.6%
                                      (较上年同期)                     --       +4.5%
                                  房价指数                             --       215.4
    1445  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         1月初值         54.0       53.9    
    1500  欧元区消费者信心指数                        1月初值       负10.50   负10.90
    1600  美国堪萨斯联储综合指数                       1月             --         正8
                        制造业指数                                     --         正9
    2100 新西兰政府债务与国内生产总值(GDP)之比      截止11月底         --       27.0%
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)              第四季初值         --       +0.9%
                              (较上年同期)                             --       +3.2%
              
                            
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段        现值      预估值
    1月21日(三)    
    0930  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果           1月          0-9-0      2-7-0      
　　                                                                 (升息-不变-降息)
    0930  英国请领失业金人数(万人)                     12月       减少2.97   减少2.50   
             按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率  截至11月三个月      5.8%       5.9%   
             平均每周薪资所得(较上年)             截至11月三个月      1.7%      +1.7%   
             平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至11月三个月      1.8%      +1.9%   
    1000  瑞士ZEW投资者信心指数                         1月         负10.8        --    
    1200  美国抵押贷款市场指数                       1月16日当周     561.9        --    
              再融资指数                                           2,746.1        --    
    1330  美国房屋开工年率(万户)                       12月          108.9      104.0   
              建筑许可年率(万户)                                     103.2      105.5   
    1330  加拿大趸售贸易(较前月)                       11月          -0.3%      -0.1%   
    1500  加拿大央行利率决议                            --           0.75%      1.00%   
    2145 新西兰制造业采购经理人指数(PMI)               12月           57.7        --    
    2230 澳洲HIA新屋销售(较前月)                       11月          +2.2%        --    
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                      一周      卖超3,972        --   
         外国投资日本股票(亿日圆)                                卖超5,774        --            
      
    (完)
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