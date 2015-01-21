芝加哥期市：大豆期货小幅上涨，但涨幅受到南美供应预期的抑制

3月小麦合约 升0.61%报每蒲式耳5.40-1/4美元，周二收升0.8% 。 美国农业部周二表示，出口商取消17.4万吨的大豆销售合约，这些大 豆合约原定在2014/15销售年度输往中国。农业部还在上周五公布有28.5 万吨的大豆销售协议取消。 气象预报机构周一表示，巴西主要作物种植区到周四将有一股冷空气 前锋到达，之后会有降雨，表明在收割开始之际，大豆种植区的干热天气 会有所缓解。 对于黑海谷物出口地区冲突再起的疑虑也给谷物市场带来支撑。乌克 兰军方发言人表示，乌方军队在东部地区受到俄罗斯正规部队的袭击，双 方激烈交火。 --------------------------------0126GMT----------------- ------ 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30 日 RSI 涨跌% 移动 均值 CBOT小麦 540.25 3.25 +0.61% +1.41% 589 .83 31 CBOT玉米 391.75 1.50 +0.38% +1.23% 400 .31 49 CBOT大豆 987.00 5.00 +0.51% -0.48% 1032 .78 31 CBOT稻米 $11.33 $0.06 +0.53% +0.00% $11 .94 47 美国原油 $46.85 $0.38 +0.82% -3.78% $53 .12 38 汇率 欧元/美元 $1.156 $0.001 +0.10% -0.37% 美元/澳元 0.817 0.000 +0.00% -0.52% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/李爽 审校 于春红/郑茵)