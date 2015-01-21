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货币新闻 | 2015年 1月 21日 星期三 10:19 BJT

芝加哥期市：大豆期货小幅上涨，但涨幅受到南美供应预期的抑制

3月小麦合约 升0.61%报每蒲式耳5.40-1/4美元，周二收升0.8%
。
    
    美国农业部周二表示，出口商取消17.4万吨的大豆销售合约，这些大
豆合约原定在2014/15销售年度输往中国。农业部还在上周五公布有28.5
万吨的大豆销售协议取消。
    
    气象预报机构周一表示，巴西主要作物种植区到周四将有一股冷空气
前锋到达，之后会有降雨，表明在收割开始之际，大豆种植区的干热天气
会有所缓解。
    
    对于黑海谷物出口地区冲突再起的疑虑也给谷物市场带来支撑。乌克
兰军方发言人表示，乌方军队在东部地区受到俄罗斯正规部队的袭击，双
方激烈交火。
    
        --------------------------------0126GMT-----------------
------
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30
日   RSI
                                                   涨跌%    移动
均值
    CBOT小麦           540.25     3.25  +0.61%    +1.41%     589
.83   31
    CBOT玉米           391.75     1.50  +0.38%    +1.23%     400
.31   49
    CBOT大豆           987.00     5.00  +0.51%    -0.48%    1032
.78   31
    CBOT稻米           $11.33    $0.06  +0.53%    +0.00%     $11
.94   47
    美国原油           $46.85    $0.38  +0.82%    -3.78%     $53
.12   38
    汇率
    欧元/美元          $1.156   $0.001  +0.10%    -0.37%
    美元/澳元           0.817    0.000  +0.00%    -0.52%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 李婷仪/李爽  审校 于春红/郑茵)
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