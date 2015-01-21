《汇市简讯》欧元/澳元进行盘整，但趋势偏向下行

标题新闻：德国金融监管局(Bafin)局长Hufeld称，欢迎中国和其他国家投资德国金融机构
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0024GMT * 日本央行发表声明前亚洲市场表现淡静，欧元/澳洲买盘微涨20个 跳动点 * 汇价连续第三天在上周的趋势线低点1.3997上方进行盘整 * 中性动能研究及5日、10日与20日移动均线趋势偏向下行，趋势正 在形成 * 如果收在10日移动均线切入位1.4293下方，趋势将偏向下行 * 纽约市场1.4109/1.4180区间为初步支撑/阻力位 * 图表参见：link.reuters.com/rej83w (完) (编译 陈宗琦；审校 于春红)
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针对结盟案，两家公司表示，加强合作将在2017年4月起的三年内带来一年至少250亿日圆的成本节约效果。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股一 度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率将居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目前维稳偏低位水位，不致走跌。5月底虽 然还有缴税因素，可能造成市场资金分配不均，但未见得一定会拉抬短率。 〞也是可能从(资金)很多，变成刚刚好，〞前述大型银行说。 台湾