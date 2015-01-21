《汇市简讯》欧元/澳元进行盘整，但趋势偏向下行

更新版 1-台湾货币市场：短率稳于低位，股市一度攻万点短钱充裕资金偏松

* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股一 度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率将居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目前维稳偏低位水位，不致走跌。5月底虽 然还有缴税因素，可能造成市场资金分配不均，但未见得一定会拉抬短率。 〞也是可能从(资金)很多，变成刚刚好，〞前述大型银行说。 台湾