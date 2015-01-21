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亚洲 | 2015年 1月 21日 星期三 10:08 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元进行盘整，但趋势偏向下行

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    * 日本央行发表声明前亚洲市场表现淡静，欧元/澳洲买盘微涨20个
跳动点 
    * 汇价连续第三天在上周的趋势线低点1.3997上方进行盘整
    * 中性动能研究及5日、10日与20日移动均线趋势偏向下行，趋势正
在形成
    * 如果收在10日移动均线切入位1.4293下方，趋势将偏向下行
    * 纽约市场1.4109/1.4180区间为初步支撑/阻力位
    * 图表参见：link.reuters.com/rej83w (完)
  
 (编译 陈宗琦；审校 于春红)
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