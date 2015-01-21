中国财政：今年起编制三年滚动预算，地方政府不得新设偿债准备金

国际油市：来自印度的意外现货需求支撑柴油价差上涨

路透新加坡5月9日 - 交易员称，来自印度的意外现货需求周二支撑 了亚洲柴油现货价差。他们并称，中东地区的夏季需求预计会进一步提振 价差。 一份招标文件显示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求购多达 8万吨5月进口的柴油，这较为罕见。 该公司求购两艘欧四标准的柴油，每艘介于3.8-4万吨，将于5月交付 。印度石油公司通常在柴油供需方面非常平衡，一名交易员称这次进口可 能是由于印度国内采用了欧四能源标准的缘故。但这无法证实。 交易商称，中东的现货需求预计也拉高了柴油价差。 其中一名交易商称，沙特可能从印度买入柴油并运抵红海地区。这个 消息暂时无法证实。 巴基斯坦国家石油公司的一名消息人士称，该公司已经取消了购买6 月交付的航煤招标。 该消息人士称，巴基斯坦国家石油公司最初求购一艘1万吨的航煤， 计划6月交付，但现在由于禁止越界运输石油，招标已经取消。 他表示，由于库存充足，巴基斯坦国家石油公司也已经取消了购买6 月交付柴油的招标。