表格：英国截至11月的三个月ILO失业率降至5.8%

路透伦敦1月21日 - 英国国家统计局周三公布：

* 英国截至11月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率为5.8%(预估为5.9%)

* 英国截至11月的三个月按ILO标准计算的失业人口减少5.8万人，至191.4万人

* 英国截至11月的三个月LFS就业人数增长3.7万至3,080.1万人，为2013年3-5月以来最低增幅

* 英国截至11月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增长1.8%(预估为增长1.9%),11月同比增1.7%

* 英国截至11月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增加1.7%(预估为增加1.7%)，11月同比增1.8%

* 英国12月请领失业金人数减少2.97万人至86.8万人(预估为减少2.50万人)

以下为详细数据:

请领失业金人数 12月 11月 预估

较前月变动 -29,700 -29,600 (-26,900) -25,000

失业率(%) 2.6 2.7 (2.7)

失业人口(百万人) 0.868 0.897 (0.900)

按国际劳工组织(ILO)标准计算

9-11月 6-8月 2013年9-11月 预估

失业人口(百万) 1.914 1.972 2.332

失业率(%) 5.8 6.0 7.1 5.9

三个月变动 -58,000 -- --