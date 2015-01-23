表格: 中国12月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透北京1月23日 - 以下为中国海关最新公布的中国12月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（ 单位均为吨): 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 314,980 5.31 6,716.9 3,589,684 13.69 原铝 1,857 -97.56 2,708.69 267,645 -27.94 未锻压镍(精炼镍+合金) 5,583 -63.67 16,764.75 130,617 -22.86 精炼铅 3 -97.88 9,488.67 210 -74.83 精炼锌 17,469 -71.44 2,300.2 569,944 -8.69 锌合金 11,222 -12.96 2,430.28 110,844 -13.33 精炼锡+锡合金 1,198 71.23 20,863.17 8,747 -38.74 出口: 精炼铜 26,598 6 6,747.96 265,860 -9.26 原铝 924 -96.11 2,116.39 96,462 -16.88 精炼铅 3,849 46.31 2,037.02 34,855 59 精炼锌 15,140 78,874.35 2,234.4 131,369 3,735.81 未锻压镍(精炼镍+合金) 6,521 191.39 16,963.88 114,685 143.22 精炼锡+锡合金 1 -99.85 18,272 941 -68.66 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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