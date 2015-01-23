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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 10:29 BJT

表格: 中国12月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京1月23日 - 以下为中国海关最新公布的中国12月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（
单位均为吨):
    
                                12月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口:
 精炼铜                       314,980         5.31       6,716.9        3,589,684        13.69
 原铝                           1,857       -97.56      2,708.69          267,645       -27.94
 未锻压镍(精炼镍+合金)          5,583       -63.67     16,764.75          130,617       -22.86
 精炼铅                             3       -97.88      9,488.67              210       -74.83
 精炼锌                        17,469       -71.44       2,300.2          569,944        -8.69
 锌合金                        11,222       -12.96      2,430.28          110,844       -13.33
 精炼锡+锡合金                  1,198        71.23     20,863.17            8,747       -38.74

 出口:
 精炼铜                        26,598            6      6,747.96          265,860        -9.26
 原铝                             924       -96.11      2,116.39           96,462       -16.88
 精炼铅                         3,849        46.31      2,037.02           34,855           59
 精炼锌                        15,140    78,874.35       2,234.4          131,369     3,735.81
 未锻压镍(精炼镍+合金)          6,521       191.39     16,963.88          114,685       143.22
 精炼锡+锡合金                      1       -99.85        18,272              941       -68.66

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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